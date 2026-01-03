Podcast
Internacional

Presidentes de Cuba y Colombia condenan ataque de EUA a Venezuela

Colombia desplegó la fuerza pública en su frontera con Venezuela ante la posibilidad de una llegada masiva de refugiados

  • 03
  • Enero
    2026

Los presidentes de Cuba y Colombia condenaron los ataques de Estados Unidos a Venezuela en los que fue capturado Nicolás Maduro. 

A través de la red social X el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel urgió a una reacción de la comunidad internacional ante lo que consideró como un ataque criminal. 

Por su parte el líder colombiano Gustavo Petro señaló que su país observa con preocupación los reportes de las últimas horas en territorio venezolano. 

Señaló además el despliegue de la fuerza pública en la frontera de Colombia y Venezuela para brindar asistencia ante la posibilidad de una entrada masiva de refugiados en su país. 

En una publicación posterior señalóa que los ataques aéreos dejaron además víctimas civiles en el interior del aeropuerto de la capital Caracas.

Fue durante la madrugada del sábado qué diversos puntos de Caracas, capital de Venezuela, se registraron explosiones y sobrevuelo de aeronaves no tripuladas en instalaciones militares. 

Horas después el presidente de Estados Unidos Donald Trump confirmó en sus redes sociales la captura del mandatario venezolano y su esposa en un operativo realizado por las fuerzas armadas estadounidenses.


