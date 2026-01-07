Podcast
Nuevo León

NL reduce 54% delitos de alto impacto y refuerza seguridad

Samuel García destacó que en 2025 los delitos de alto impacto bajaron 54% en Nuevo León y afirmó que se reforzará la estrategia rumbo al Mundial 2026

  • 07
  • Enero
    2026

El gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda encabezó este miércoles la reapertura de las reuniones de la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz, en la que resaltó los resultados históricos alcanzados por la entidad en materia de seguridad durante 2025.

Reducción histórica de delitos

Durante su mensaje, el mandatario estatal subrayó que el año pasado cerró con una reducción del 54% en los delitos de alto impacto, lo que permitió que Nuevo León pasara del lugar 5 al 15 a nivel nacional en esta materia.

IMG_8392.JPG

“Este es el mejor año de los últimos 15 en reducción, superando incluso a 2011. Vamos a seguir trabajando muy fuerte, coordinados y con la estrategia que ha funcionado”, afirmó García Sepúlveda.

Menos homicidios y robos en 2025

El gobernador detalló que 2025 concluyó con un promedio diario de 1.4 homicidios, lo que representa una disminución del 75% respecto al pico registrado en mayo y junio de 2024.

Asimismo, diciembre fue el mes con menos homicidios del año, con 43 casos.

IMG_8390.JPG

En total, el año cerró con 724 homicidios dolosos, un 53% menos que los 1,539 registrados en 2024. Además, los robos en sus cuatro principales modalidades disminuyeron 26% en diciembre y 14% en el acumulado anual.

Seguridad rumbo al Mundial 2026

Ante la próxima celebración del Mundial de la FIFA 2026, García Sepúlveda aseguró que la estrategia de seguridad se mantendrá y fortalecerá para garantizar la tranquilidad de la ciudadanía y de los visitantes.

“Este 2026 viene el Mundial y tenemos que garantizar la seguridad pública y seguir blindando a Nuevo León”, enfatizó.

IMG_8428.JPG

El mandatario atribuyó los avances a la inversión de más de 30 mil millones de pesos en seguridad durante el sexenio y a la coordinación permanente entre Fuerza Civil, dependencias federales, fiscalías y corporaciones municipales que integran la Mesa de Construcción de la Paz.

“Seguiremos trabajando para garantizar la paz y que Nuevo León siga siendo primer lugar en todo”, concluyó.


