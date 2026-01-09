Podcast
luz_morales_congreso_coahuila_7c8bf54d03
Coahuila

Enfoca Congreso de Coahuila baterías en el trabajo legislativo

Luz Elena Morales, presidenta del Congreso, dijo que esta legislatura es la primera en Coahuila que suscribió la agenda común

Durante su último año en funciones, la LXII Legislatura del Congreso de Coahuila se enfocará en sacar adelante los proyectos legislativos que impulsen temas como seguridad y salud, a través de una agenda común suscrita por todas las fracciones parlamentarias.

Luz Elena Morales Núñez, presidenta del Congreso, dijo que esta legislatura es la primera en Coahuila que suscribió la agenda común, lo cual permite que se trabaje bajo una ruta común de acuerdos.

“Hablo no como diputada priista, sino como diputada de la legislatura actual, donde hemos podido llegar a consensos todas las diputadas y diputados sin importar ideologías en distintos temas”, dijo legisladora.

“Nos peleamos en el cómo, en las tribunas o fuera de ellas, en las redes o a través de ustedes (los medios), pero sin duda siempre anteponemos los intereses de la gente y de la ciudadanía, y continuaremos con ese ritmo de trabajo, es el último (año), no por ello vamos a bajar la guardia, vamos a seguir dando buenos resultados”, agregó.

Señaló que durante 2025, el Congreso impulsó diversas reformas trascendentes que impactaron 16 leyes por medio de su modificación o creación.

Entre esas leyes, destacó, está la Ley Orgánica de Seguridad Pública, cuya versión anterior se abrogó; la Ley en Materia de Desaparición de Personas; la armonización del Código Penal; las reformas constitucionales para la Ley Orgánica del Poder Judicial, además de otras como las que a pesar de la desaparición de los órganos de transparencia, garantizan el acceso de los ciudadanos a la información pública.

Otra de las leyes impulsadas en 2025, fue la de la regulación para los establecimientos conocidos como “anexos” para personas con algún tipo de adicción.


