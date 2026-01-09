Rusia confirma uso del misil Oreshnik en ataque a Ucrania

Rusia confirmó que utilizó por segunda vez su nuevo misil balístico Oreshnik durante un ataque a gran escala contra Ucrania, en una ofensiva nocturna que incluyó cientos de drones y decenas de misiles, en donde dejó al menos cuatro personas muertas y más de 20 heridas en Kiev.

El Ministerio de Defensa ruso aseguró que el operativo fue una represalia por presuntos ataques ucranianos con drones contra una residencia del presidente Vladímir Putin, versión que ha sido rechazada tanto por Ucrania como por Estados Unidos.

Un misil hipersónico con capacidad nuclear

El misil Oreshnik, presentado por Moscú como un arma de nueva generación, puede alcanzar velocidades de hasta Mach 10, lo que equivale a diez veces la velocidad del sonido, y es descrito por el Kremlin como imposible de interceptar por los sistemas de defensa actuales.

Según inteligencia ucraniana, el proyectil cuenta con seis ojivas, cada una equipada con submuniciones, lo que incrementa su capacidad destructiva incluso sin portar carga nuclear.

Ataque masivo deja víctimas en Kiev

En la capital ucraniana, el bombardeo dañó edificios residenciales en varios distritos. Entre las víctimas mortales se encuentra un trabajador de emergencias, mientras que cinco rescatistas resultaron heridos durante las labores de auxilio, informó la administración militar de Kiev.

El ataque también provocó cortes de agua y electricidad en algunas zonas de la ciudad y daños colaterales, entre ellos afectaciones a la embajada de Qatar, país que ha fungido como mediador en intercambios de prisioneros de guerra.

Objetivos estratégicos bajo fuego

Aunque Rusia no reveló el punto exacto donde impactó el misil Oreshnik, medios rusos señalaron que el objetivo habría sido una instalación subterránea de almacenamiento de gas en la región de Leópolis, una zona clave para el tránsito de ayuda militar occidental hacia Ucrania.

El alcalde de Leópolis confirmó un ataque contra infraestructura crítica con un misil balístico, que habría viajado a una velocidad cercana a los 13 mil kilómetros por hora.

Reacción internacional y presión diplomática

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, exigió una respuesta firme de la comunidad internacional, especialmente de Estados Unidos, mientras que el canciller Andrii Sybiha anunció que Ucrania solicitará una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU y del Consejo Ucrania-OTAN.

