Operaban tandas fraudulentas a nivel nacional

Las denuncias por presuntas tandas millonarias fraudulentas continúan saliendo a la luz en Nuevo León y otros estados del país, luego de que decenas de personas aseguraran haber perdido sus ahorros en un esquema informal de ahorro.

El caso tomó mayor relevancia tras la desaparición de Ingrid Ornela Jasso, señalada como la principal organizadora de los grupos, cuyo paradero hasta el momento se desconoce.

De acuerdo con testimonios recabados por El Horizonte, las tandas no se limitaban a una sola entidad, sino que existían participantes de distintas regiones de la República, como Nuevo León, Coahuila, Jalisco y Quintana Roo.

La dinámica, común en esquemas tradicionales de ahorro, habría funcionado durante al menos 15 años sin contratiempos aparentes, lo que generó confianza entre los integrantes.

Damián, uno de los afectados, relató que el número de personas perjudicadas podría superar las 50, aunque aún no existe una cifra oficial.

“Yo sé que son como 53, incluyéndome, ¿nada más de Nuevo León?, no, de aquí, creo que es aquí de Nuevo León, creo que, de Tulum, de Guadalajara, Saltillo; de hecho, en la mañana estuvimos con una muchacha de Saltillo y la verdad desconozco los otros, los otros afectados".

“A mí se me hace raro que algo pasó, o sea, independientemente de que la gente te deja de pagar, que esto, que aquello, pues me imagino que no es, no es de ahorita; la muchacha no tiene un año, tiene 15”, comentó el afectado.

También señaló que muchos de los involucrados se conocieron únicamente a través de plataformas digitales, donde se coordinaban los pagos y se difundían las convocatorias para nuevas tandas.

La repentina falta de comunicación por parte de Ornelas Jasso encendió las alertas, pues dejó de responder mensajes sin previo aviso y, en algunos casos, las pérdidas económicas fueron significativas.

Familias enteras confiaron sus ahorros durante varios años, con inversiones que alcanzaron cientos de miles de pesos; se estima que el monto llega a los $27 millones de pesos.

Más allá del impacto financiero, los afectados coinciden en que el golpe emocional fue considerable, especialmente por haberse dado en plena temporada decembrina.

Ante estos hechos, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León abrió una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

Los denunciantes han solicitado que la búsqueda de la presunta responsable se extienda a nivel nacional, debido a que las operaciones se realizaban en distintos estados y los afectados no se concentran en una sola región.

“Que la Fiscalía, pues, nos ayude a que se emita la orden de aprehensión nacional, nos ayude a capturarla, o sea, la verdad. No sé cómo vaya a responder, es una cantidad estratosférica muy fuerte, pero pues sí, lo que yo pienso es que no se debe burlar tanto como a nosotros como de la justicia”, añadió el afectado.

Mientras las autoridades avanzan en las indagatorias, el monto total del presunto fraude y el paradero de la organizadora continúan sin confirmarse.

Comentarios