AyD busca regionalizar proyectos de agua para el desarrollo de NL

Aunque el suministro de agua para Nuevo León a corto y mediano plazo está garantizado, Agua y Drenaje de Monterrey (AyD) impulsará la “regionalización” de proyectos hídricos de largo plazo, a fin de que el abasto de agua nunca sea un “impedimento” para el desarrollo del estado.

Actualmente, el consumo de agua por persona ha bajado 20% desde que arrancó la actual administración gracias a programas como “Ciudadanos de 100”, que incluye promover un menor consumo y medidas como aplicar reductores de presión.

Sin embargo, el consumo global, aun en invierno, que es cuando baja, es de 16 metros cúbicos por segundo (m³/s), similar al de verano, lo cual tiene que ver con el crecimiento poblacional.

Datos del estado apuntan que cada año llegan 150,000 personas que se suman a los que ya habitan aquí y demandan servicios.

En entrevista con El Horizonte, el director de AyD, Eduardo Ortegón Williamson, afirmó que si bien han logrado bajar el consumo per cápita y están combatiendo el agua que se fuga o se roban, también analizan los proyectos de largo plazo, como es el acueducto del Pánuco y una planta desalinizadora.

Pero estos, coincidió el funcionario con expertos, tienen que ser de la mano de Tamaulipas y de la federación para compartir costos y también los beneficios.

“Es un proyecto que se tiene que hacer de la mano de la federación, y creo que lo ideal sería hacerlo de manera regional, que no solo beneficia a Nuevo León, sino que también beneficia a Tamaulipas y, pues, sea más rentable la inversión que se tendría que hacer".

“Uno de ellos, pues, es un macroproyecto, es muy grande, el acueducto del Pánuco; ese forzosamente se tendría que hacer de la mano de la federación”, indicó.

Señaló que la prioridad del estado es garantizar el abasto de agua para que continúe el desarrollo económico.

“Los proyectos nos ayudan a tener un abanico de opciones de cara al futuro de Nuevo León para que el agua no sea el impedimento para que siga este gran crecimiento económico que el estado está teniendo, sino todo lo contrario, que nos ayude a que la ciudad siga prosperando y el estado siga prosperando”, expresó.

Este jueves, El Horizonte dio a conocer que expertos urgían a una “alianza regional” para impulsar esos proyectos que garanticen agua a largo plazo.

Esto luego de que se dio a conocer que, por lo menos este año, Nuevo León arrancó el 2026 con más de 30% menos agua en sus presas y un pronóstico de lluvia 31% menor a lo que debe caer en los primeros meses del año.

Ortegón Williamson afirmó que para este año no habrá ningún problema de abasto, pero que sí es necesario pensar en el futuro.

Señaló que las fuentes de agua que tiene la entidad son vastas, incluyendo la nueva Presa León y los acuíferos, asegurando el abastecimiento a los hogares en un mediano plazo.

“El año lo tenemos asegurado; afortunadamente, la ciudad de Monterrey y el área metropolitana y todo el estado están muy diversificados en fuentes; tenemos ahora cuatro presas, tenemos tres grandes acuíferos".

“Lo que sí te puedo asegurar es que, con los niveles actuales de las presas, con los niveles actuales de los acuíferos, que gracias a Dios esos están muy recargados todavía, y con los programas que tenemos de eficiencia, el futuro en el corto plazo y en el mediano plazo del abasto está asegurado”, señaló Ortegón.

Baja consumo per cápita 20%

Si bien aún no se alcanza la “aspiración” de ser “Ciudadanos de 100”, el titular de AyD indicó que se va por buen camino, pues el consumo actual promedio por persona es de 111 litros diarios.

Según registros de la dependencia, en el 2022 eran 137 litros diarios; para el 2023 apenas se redujo a 134, en el 2024 a 129 y el 2025 cerró en los 111 litros por día mencionados.

Esto representa una disminución del 19% en los últimos cuatro años.

“No está nada mal en relación a grandes ciudades del mundo; el último dato que traigo, traíamos del orden de 111 litros por habitante al día en la campaña nuestra; si bien ser ciudadano de 100, te decía, pues es un tema aspiracional, es una meta a la cual aspiramos obviamente a llegar".

“Te puedo decir en relación a ciudades como Helsinki, como Madrid, como Singapur, como Ámsterdam, somos muy eficientes, tenemos un consumo habitante al día muy bueno del cual yo me siento muy orgulloso".

“Esto obedece, por un lado, a la modulación de presiones; tratamos de dar el volumen y las presiones justas y también, por supuesto, a una concientización de la población, que creo que durante la crisis del 22, pues le tomaron mejores hábitos en sus consumos de agua”, indicó.

“Ciudadanos de 100” es un programa basado en la recomendación de la ONU de que una persona consuma al día 100 litros de agua en promedio.

Tecnología para asegurar agua a largo plazo

Agua y Drenaje de Monterrey realiza diversas acciones para asegurar el abasto del vital líquido a largo plazo en la urbe regia, como son los reguladores de presión, sensores y diversas tecnologías para ubicar fugas, errores de medición y lograr reducir la cifra de Agua No Contabilizada en el estado.

“Estamos implementando e instrumentando muchas tecnologías a lo largo y ancho del área metropolitana principalmente, aunque también en los municipios foráneos estamos metiendo mucha medición inteligente, muchos sensores".

“Esto nos ayuda a identificar las pérdidas, tanto fugas como robos, también los errores de medición y, en base a esto, estamos haciendo el uso más cuidadoso del recurso disponible”, añadió Ortegón.

Baja el consumo

2022: 137 litros diarios

2023: 134

2024: 129

2025: 111

Diferencia 2022 vs. 2011: 19%

Fuente: AyD

