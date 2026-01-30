NL refuerza seguridad y coordinación rumbo al Mundial 2026

Como parte de los preparativos para el Mundial 2026, el Gobierno de Nuevo León puso en marcha una serie de acciones de coordinación y fortalecimiento tecnológico para garantizar la seguridad de visitantes y ciudadanía, informó el secretario de Seguridad Pública del estado, Gerardo Escamilla Vargas.

Interconectan C5 con apps de movilidad en Nuevo León

Durante rueda de prensa, el funcionario detalló que ya se encuentra activa la interconexión del C5 con plataformas de movilidad como Uber, Didi y X Drive, lo que permitirá que los botones de emergencia de estas aplicaciones se enlacen directamente con los sistemas de atención del estado, agilizando la respuesta ante cualquier situación de riesgo.

Escamilla Vargas explicó que, desde la instalación de la mesa de coordinación para el Mundial el pasado 8 de enero, se han diseñado y desarrollado más de 25 protocolos de actuación, enfocados en temas de vialidad, movilidad de equipos y visitantes, así como en la comunicación permanente entre municipios y el C5 estatal.

Refuerzan tecnología e inteligencia artificial en atención 911

Añadió que también se trabaja en el fortalecimiento de la interconectividad y el uso de herramientas tecnológicas, incluyendo plataformas con inteligencia artificial, para mejorar la atención de emergencias a través del 911.

Capacitan mandos y crean unidad contra pandillerismo

Asimismo, informó que personal directivo y operativo recibió capacitación especializada en países como España, Reino Unido y Colombia, y se establecieron acuerdos de colaboración internacional, particularmente para la conformación de una unidad especializada de combate al pandillerismo, que brindará apoyo en el estadio y en zonas de alta afluencia turística durante el Mundial.

Medidas de seguridad aplicarán antes del Mundial

El secretario indicó que estas acciones de seguridad, aunque forman parte de la preparación para el Mundial 2026, comenzarán a beneficiar desde ahora a la población, al fortalecer los mecanismos de prevención, atención y respuesta.

Comentarios