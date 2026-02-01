Podcast
Nuevo León

Reportan que perrita Pinta ya se encuentra con sus dueños

La perrita, que cayó el pasado viernes a un pozo de 15 metros, el cual tenía agua, se encuentra en buen estado, aseguraron sus dueños en redes

  • 01
  • Febrero
    2026

La perrita Pinta ya está con sus dueños y en buen estado de salud tras haber sido rescatada por elementos de Protección Civil de Monterrey. 

A través de redes sociales, los dueños de la perrita Pinta indicaron que ya había sido analizada por los veterinarios de Bienestar Animal de Monterrey y se aseguró que estaba bien de salud y solo estaba asustada.

“Ya está todo bien, está cobijada porque tiene mucho frío, sigue asustada, pero queremos agradecer porque está todo bien”, se escucha decir a la dueña de Pinta en un video de redes sociales. 

Fue el pasado viernes que se reportó que había una perrita dentro de un pozo de agua en la colonia Los Cristales cerca de la Carretera Nacional, en el municipio de Monterrey. 

Fue a las 6:00 horas que la dueña de Pinta llamó a las autoridades debido a que su mascota cayó en una noria de 15 metros de profundidad, la cual tenía al menos 5 metros de agua. 

Desde el jueves se estaba buscando a Pinta, ya que se escapó de su casa, pero fue hasta la mañana del viernes que pudieron localizarla, ya que en un recorrido que hizo en su búsqueda escuchó sus ladridos dentro de la noria.


