Nuevo León

Nombran a Manuel Macillas nuevo dirigente del PRI en Montemorelos

En su mensaje, el nuevo dirigente municipal del PRI agradeció la confianza depositada en él para encabezar este proyecto

  • 14
  • Agosto
    2025

Manuel Mancillas Treviño rindió protesta como presidente del Partido Revolucionario Institucional PRI de Montemorelos ante Adrián de la Garza, alcalde de Monterrey como invitado especial.

En su mensaje, el nuevo dirigente municipal del PRI agradeció la confianza depositada en él para encabezar este proyecto.

“Hoy más que nunca, el PRI está unido y fuerte en Montemorelos, hemos mantenido la confianza de nuestra gente con trabajo, cercanía y resultados”, expresó Mancillas.

Además, señaló su compromiso de trabajar de la mano con la militancia para fortalecer al partido rumbo al proceso electoral de 2027, informó a través de un comunicado.

El evento se realizó en las instalaciones del Club de Leones donde también rindió protesta  Ileana Pérez Delgado como secretaria general.

Se contó con la presencia de José Luis Garza Ochoa, Presidente del PRI Nuevo León, Mayra Hernández, Secretaria General, Marla Treviño, Presidenta del OMPRI Estatal, Heriberto Treviño, Coordinador de la Bancada del PRI, el Líder de la CTM estatal Don Ismael Flores Cantú, así como Fernando Flores, dirigente de la Red de Jóvenes por México y los Diputados Juan Espinoza Eguía, Javier Caballero y Fernando Aguirre, además de exalcaldes y dirigentes priistas.

Durante la ceremonia, representantes de los diferentes sectores del partido brindaron su respaldo a Mancillas destacando su trayectoria y capacidad de diálogo.


