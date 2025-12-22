Avanza un 20% reforestación de la Explanada de los Héroes

El proyecto de reforestación de la Explanada de los Héroes registra un avance del 20 por ciento y continúa expandiéndose con la incorporación de un nuevo cuadrante aledaño al área principal, informó la Secretaría de Medio Ambiente del estado.

Si bien los trabajos en la Explanada se detuvieron de manera momentánea debido a la realización de la Macro Navidad, el proyecto sigue en marcha y ahora sumará un espacio ubicado entre las calles Zuazua y José María Coss, cercano al Palacio de Gobierno, como parte del proyecto conjunto.

El secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano, señaló que esta ampliación forma parte del plan para consolidar un nuevo pulmón verde en el centro de la ciudad, con el objetivo de reducir las islas de calor y mejorar la calidad del aire en la zona metropolitana de Monterrey.

Para este nuevo cuadrante, se contempla la plantación de más de 80 árboles para la creación de un bosque urbano, además de la instalación de un sistema de riego.

Entre las especies que se plantarán se encuentran sabino, encino verde, anacahuita, ébano, mezquite y mimbre, entre otras.

“Todo este nuevo triángulo será también rehabilitado; es parte del proyecto en conjunto de la nueva Explanada de los Héroes. Buscamos incrementar la cobertura vegetal de los espacios públicos para mitigar la crisis climática, mejorar la calidad del aire y, sobre todo, reducir las islas de calor de la zona metropolitana. Los estudios nos marcan que donde hay un árbol y donde no, hay una diferencia de 15 a 20 grados”, especificó el funcionario.

Las autoridades indicaron que, una vez concluidas las actividades decembrinas, se retomarán los trabajos en la Explanada.

