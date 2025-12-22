Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
reforestacion_explanada_43a8660e83
Nuevo León

Avanza un 20% reforestación de la Explanada de los Héroes

La Secretaría de Medio Ambiente busca consolidar un pulmón verde en el centro de la ciudad para reducir las islas de calor y mejorar la calidad del aire

  • 22
  • Diciembre
    2025

El proyecto de reforestación de la Explanada de los Héroes registra un avance del 20 por ciento y continúa expandiéndose con la incorporación de un nuevo cuadrante aledaño al área principal, informó la Secretaría de Medio Ambiente del estado. 

Si bien los trabajos en la Explanada se detuvieron de manera momentánea debido a la realización de la Macro Navidad, el proyecto sigue en marcha y ahora sumará un espacio ubicado entre las calles Zuazua y José María Coss, cercano al Palacio de Gobierno, como parte del proyecto conjunto.  

El secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano, señaló que esta ampliación forma parte del plan para consolidar un nuevo pulmón verde en el centro de la ciudad, con el objetivo de reducir las islas de calor y mejorar la calidad del aire en la zona metropolitana de Monterrey. 

image.png

Para este nuevo cuadrante, se contempla la plantación de más de 80 árboles para la creación de un bosque urbano, además de la instalación de un sistema de riego. 

Entre las especies que se plantarán se encuentran sabino, encino verde, anacahuita, ébano, mezquite y mimbre, entre otras. 

“Todo este nuevo triángulo será también rehabilitado; es parte del proyecto en conjunto de la nueva Explanada de los Héroes. Buscamos incrementar la cobertura vegetal de los espacios públicos para mitigar la crisis climática, mejorar la calidad del aire y, sobre todo, reducir las islas de calor de la zona metropolitana. Los estudios nos marcan que donde hay un árbol y donde no, hay una diferencia de 15 a 20 grados”, especificó el funcionario.

Las autoridades indicaron que, una vez concluidas las actividades decembrinas, se retomarán los trabajos en la Explanada.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_12_23_T122553_313_0669f69c13
Atienden a más de 3 mil personas en Operativo Carrusel
fc8c1710_731a_47a6_97a7_e721dc906efb_9532b7ea84
Inaugura David de la Peña Centro Integral de Cuidados en Santiago
nl_contraflujos_377865dad3
Suspenderán carriles de contraflujo por periodo vacacional
publicidad

Últimas Noticias

carcel_cena_navidad_capos_8d9fcddd14
Platillos navideños que degustaron capos mexicanos en prisión
G83s_N2x_Xo_A_At_OB_0_1a62c432e3
Russell Brand se enfrenta a dos nuevas acusaciones de abuso
EH_UNA_FOTO_2025_12_23_T122553_313_0669f69c13
Atienden a más de 3 mil personas en Operativo Carrusel
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_12_21_at_11_42_37_PM_a017e2ad35
Nueva ley en Texas endurece requisitos para tramitar placas
Image_Transformer_1_5ce0c4f96c
Se anuncia cierre temporal de contraflujo en Guadalupe
EH_FOTO_VERTICAL_2025_12_22_T083256_782_15d3787d58
Detiene Fuerza Civil a 'El Betito', sobrino de Osiel Cárdenas
publicidad
×