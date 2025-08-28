Nombrarán estaciones del Metro con consulta ciudadana

Para elegir el nombre que tendrán las estaciones de la líneas 4 y 6 del Metro, el gobierno de Nuevo León lanzará una consulta ciudadana.

Hernán Villarreal, secretario de Movilidad, detalló que temporalmente las llaman por los lugares donde se construyen, pero que no es definitivo.

“Todas la estaciones se va a consultar su nombre, va a haber un proceso de consulta”, dijo, “Ahorita les llamamos solamente por su ubicación, por ejemplo, Estación Obispado, Juárez, Torre Administrativa”.

En ese sentido, el funcionario adelantó que también analizan rebautizar la Estación Parque Fundidora para ahora llamarla Arena Monterrey.

Y es que, dijo, se optará por el nombre del icónico recinto de espectáculos porque una de las nuevas estaciones estará dentro del parque.

“Se están haciendo mejoras en la estación Parque Fundidora, que ahora pensamos que más bien se denominará Arena Monterrey porque tenemos otras estaciones en Parque Fundidora”, consideró, “Dentro de esa consulta también se va a consultar el de la estación Fundidora actual”.

