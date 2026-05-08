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Nuevo León

Nuevo frente frío traerá lluvias y viento a NL a partir del lunes

El Servicio Meteorológico Nacional informó que un nuevo frente frío ingresará al país durante la noche del sábado y provocará lluvias a partir del lunes en NL

  • 08
  • Mayo
    2026

Un nuevo frente frío ingresará al territorio nacional durante la noche del sábado y provocará lluvias, chubascos y fuertes rachas de viento en Nuevo León a partir del próximo lunes, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Aunque este tipo de sistemas ya no generan descensos extremos de temperatura como ocurre en invierno, sí ocasionan condiciones de inestabilidad atmosférica, similares a las registradas el pasado jueves en distintos puntos de la entidad.

Lluvias llegarán desde el lunes

De acuerdo con el pronóstico del SMN, el sistema frontal recorrerá el norte y noreste del país entre domingo y lunes, interactuando con un canal de baja presión sobre el noreste y oriente de México.

Esta combinación favorecerá lluvias fuertes, chubascos y viento intenso en varias entidades del país.

“El domingo y lunes, el nuevo frente frío recorrerá el norte y noreste del país e interaccionará con un canal de baja presión (…) ocasionando chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes”, detalló el organismo en un comunicado.

Además, una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical propiciarán rachas fuertes de viento sobre entidades de la Mesa del Norte.

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Protección Civil mantiene vigilancia

Por su parte, Protección Civil de Nuevo León informó que para el lunes 11 y martes 12 de mayo se pronostican lluvias en distintos municipios del estado.

Las autoridades señalaron que, pese a las precipitaciones, las temperaturas máximas se mantendrán alrededor de los 29 grados centígrados.

El pronóstico también contempla posibles ráfagas de viento, por lo que se recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones ante posibles afectaciones.

Persistirá ambiente caluroso

Aunque el frente frío generará lluvias y viento, el ambiente caluroso continuará en gran parte de la región debido a las altas temperaturas que han predominado en las últimas semanas.

Especialistas indicaron que este tipo de contrastes climáticos suelen provocar tormentas repentinas, actividad eléctrica y cambios bruscos en las condiciones meteorológicas.

Por su parte, las autoridades reiteraron el llamado a evitar cruzar zonas inundadas y asegurar objetos que puedan ser derribados por el viento


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