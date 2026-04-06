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Nuevo León

Nuevo León multiplica valor de benificios sociales con alianza

El Aula Tecnológica contribuye a ampliar la atención pública en el territorio mediante talleres y procesos de formación en habilidades digitales

  • 06
  • Abril
    2026

La Secretaría de Igualdad e Inclusión entregó este lunes la Constancia de Contribución e Impacto Social a Softtek para reconocer a una alianza público-privada que fortalece la capacidad del Estado en generar diez veces más sus beneficios sociales para la entidad.

Este proyecto forma parte de una estrategia impulsada por la dependencia para integrar al sector privado a la atención de los retos sociales, mediante alianzas público-privadas que fortalecen la capacidad pública, complementan capacidades institucionales y permiten que el Estado amplíe su atención a más personas.

Dicho pacto permitió fortalecer un espacio comunitario con infraestructura tecnológica y capacidades formativas al servicio de niñas, niños, jóvenes y personas adultas de la comunidad.

¿Cuál es el beneficio del Aula Tecnológica?

El Aula Tecnológica contribuye a ampliar la atención pública en el territorio mediante talleres y procesos de formación en habilidades digitales, al acercar oportunidades de aprendizaje y desarrollo a personas que enfrentarían mayores barreras de acceso a la tecnología. 

Este proyecto forma parte del plan de alianzas de la Secretaría para replicar este modelo junto con el sector privado en los 49 Centros Comunitarios del estado.

Esta constancia incorpora una medición del Retorno Social de la Inversión (SROI) que arrojó un resultado de escala 1:10. Esto se traduce como cada peso invertido en este proyecto, se proyecta la generación de 10 veces el impacto social para la comunidad, en este caso, de Valle Soleado.

El director de Alianzas Estratégicas, Juan Carlos Meade, resaltó esta alianza como parte vital para generar un entorno social con mayor valor para la comunidad.

“Hoy más que nunca necesitamos alianzas público-privadas que ayuden a abordar los retos sociales con visión de largo plazo, responsabilidad compartida y capacidad de ejecución. El hecho de que esta alianza proyecte un retorno social de 10 a 1 confirma que cuando gobierno y empresas colaboran con claridad de propósito, el valor que se genera para la comunidad es profundamente transformador" señaló Meade.

 

 

 


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