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Escena

Gigi Hadid habla sobre su aparición en los archivos Epstein

'Es horrible leer a alguien que nunca has conocido hablar de ti de esa manera.', fue parte de lo escribió la modelo en una publicación de redes sociales.

  • 06
  • Abril
    2026

La modelo Gigi Hadid se pronunció luego de que su nombre apareciera en documentos vinculados al caso de Jeffrey Epstein.

A través de redes sociales, la también empresaria expresó su molestia y rechazo ante la situación, dejando clara su postura.

Hadid aseguró que nunca tuvo ningún tipo de vínculo con Epstein, deslindándose completamente de cualquier relación con el financista.

@tricebeauty me revolvió el estómago.
Es horrible leer a alguien que nunca has conocido hablar de ti de esa manera. Especialmente en este contexto.
Nunca en mi vida conocí al “monstruo”; para mí era tan obvio que, en esa cadena de correos, intentó tomar control de las carreras de las personas para manipular a sus víctimas (en este caso, quien fuera que le enviaba preguntas sobre mi carrera)… quien nunca vio el trabajo que él decía que conseguiría para ellas.
No comenté porque no quería quitar protagonismo a las historias de sus verdaderas víctimas; pero tu comentario me hizo darme cuenta de que tal vez no está claro —y es importante que lo sepas—: crecí con privilegios, sí. Pero mis padres me protegieron y me enseñaron el valor del trabajo duro, el mismo trabajo duro que los llevó a este país y les dio carreras.
Aplicamos y mi mamá me llevó personalmente a reuniones con agencias en Nueva York justo antes de que cumpliera 18, dos de las cuales ella misma estuvo representada en su carrera —Marylin’s y Ford. Probablemente me reuní con 10 agencias; solo Marylin’s, IMG y (¿tal vez?) otra me ofrecieron contrato. Firmé con IMG en 2012. Y he trabajado duro desde entonces.
Aparecer nombrada en esos archivos, creo que tenía 20–21 años cuando él habría escrito ese correo, es perturbador, y quiero dejar claro de forma inequívoca que nunca tuve ninguna afiliación con ese asqueroso ser humano. Que descanse en… (el infierno)🔥🔥

IMG_8272.jpeg

A continuación te mostramos la serie de correos donde se mencionan a las hermanas Hadid. 

Porque siguen instrucciones, así de simple.

Persona desconocida:
“Si ellos pueden, ¿por qué yo no?”

Jeffrey Epstein:
“No es relevante para tu problema.”

Persona desconocida:
“¿De quién? Esa es la verdadera pregunta. No, en serio.”

Jeffrey Epstein:
“en el trasero”

Persona desconocida:
“¿Entonces qué hicieron?!”

Jeffrey Epstein:
“de acuerdo”

Persona desconocida:
“Hay demasiadas chicas dando sexo oral…”

Jeffrey Epstein:
“no”

Persona desconocida:
“El padre pagó a la agencia.”

Jeffrey Epstein:
“ya sabes”

Persona desconocida:
“¿Cómo las hermanas Hadid se convirtieron en modelos y ganaron tanto dinero? No lo entiendo…”

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