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Nuevo León

Busca Nuevo León inversión de Mitsubishi y fortalece lazos

La empresa evalúa una inversión estimada de 200 millones de dólares, lo que representaría un impulso para el desarrollo industrial de la entidad.

  • 06
  • Abril
    2026

En el marco de su gira por Asia, el gobernador Samuel García Sepúlveda sostuvo reuniones en Tokio con directivos de Mitsubishi Motors y Mitsubishi Electric, con el objetivo de fortalecer la relación institucional y abrir nuevas oportunidades de inversión para Nuevo León.

¿Qué acuerdos se abordaron con Mitsubishi Motors?

El mandatario inició su agenda con Mitsubishi Motors, donde se analizaron oportunidades de colaboración futura enfocadas en el desarrollo económico, la innovación y la competitividad del estado.

La firma japonesa, con sede en Tokio, es un actor global en el sector automotriz, especializada en SUVs, pickups y tecnologías de tracción 4x4, además de avanzar en soluciones de electrificación y movilidad sostenible.

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¿Cuál es la presencia de la empresa en México?

En México, la compañía se consolidó como entidad independiente tras su separación de Stellantis en 2019, alcanzando en 2025 su máximo histórico de ventas.

Modelos como la L200 han impulsado su posicionamiento, particularmente en mercados industriales como Nuevo León, donde mantiene una red de distribuidores en Monterrey y su zona metropolitana.

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¿Qué proyecto se analiza con Mitsubishi Electric?

Posteriormente, el gobernador sostuvo un encuentro con directivos de Mitsubishi Electric, donde se avanzó en las condiciones para la posible instalación de una planta de ensamble HVAC en el estado.

Durante la reunión se revisaron incentivos, infraestructura y facilidades, así como la viabilidad del proyecto, que actualmente se encuentra en fase de negociación.

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¿Qué impacto tendría la inversión en Nuevo León?

La empresa evalúa una inversión estimada de 200 millones de dólares, lo que representaría un impulso para el desarrollo industrial de la entidad.

Hasta ahora, la compañía no cuenta con planta manufacturera en Nuevo León, por lo que este proyecto se perfila como una oportunidad estratégica para fortalecer y diversificar el ecosistema industrial del estado.


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