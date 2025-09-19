Nuevo León participa en Segundo Simulacro Nacional 2025

Reciben alerta sísmica por vía celular

A través de un mensaje de texto con sonido, Coordinación Nacional de Protección Civil enviaron una alerta sísmica para iniciar con el Segundo Simulacro Nacional 2025.

Simulacro en Torre Administrativa

En la Torre Administrativa de Nuevo León se llevó a cabo el Segundo Simulacro Nacional 2025, donde personal administrativo junto con ciudadanos desalojaron el edificio de manera ordenada cuando las alarmas comenzaron a sonar desde los teléfonos celulares.

Al respecto, la secretaria de Administración del Estado, Gloria Morales, informó que desalojaron a más 3,000 colaboradores y ciudadanos, quienes acudieron a realizar trámites.

PC Nuevo León aplica Simulacro Nacional

En el Palacio de Gobierno también se aplicó dicho Simulacro Nacional donde elementos de Protección Civil guiaron al personal para formar las filas dependiendo al área a la que pertenezcan.

Para este simulacro participaron 310 brigadistas en el desalojo de cinco edificios públicos estatales, como Torre Administrativa, Pabellón Ciudadano y la Biblioteca Central del Estado.

Bomberos realizan ejercicio en presunta situación de riesgo

Bomberos de Nuevo León en conjunto con Protección Civil Nuevo León ingresaron al inmueble para descartar personas en situaciones de riesgo.

Detallan resultados de Segundo Simulacro Nacional 2025

De acuerdo con el director de Protección Civil, Erik Cavazos Cavazos informó que 3,700 inmuebles con más de 500,000 personas.

Se detalló que el despliegue aplicado en Palacio de Gobierno tuvo una duración de 4:15 minutos y se desalojaron a un aproximado de 4,500 personas del inmueble.

Suena alerta sísmica durante conferencia de Rayados

La alerta sísmica también sonó en las instalaciones del Club de Futbol Monterrey, donde el "Tato" Noriega brindaba una conferencia de prensa para la presentación del francés Anthony Martial.

Así reaccionó 'Tato' Noriega en medio de la presentación de Anthony Martial por el simulacro en el celular 😂



¿Alguien más se asustó?

Negocios llevan a cabo Simulacro Nacional 2025

Diversas tiendas de conveniencia también participaron en este simulacro. En esta ocasión, se trata de una sucursal ubicada en el municipio de China, Nuevo León.





