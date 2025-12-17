Hombre se jubila tras 43 años de jardinero en gobierno del estado

Eleazar Tejada Torres se retira con honores y con la frente en alto; se jubila después de 43 años de laborar para el gobierno del estado de Tamaulipas; la plaza del 15 fue su segunda casa.

“Primero que nada, quiero agradecer a Dios por permitirme llegar a mis 58 años, que cumplí en mayo pasado, y por los 43 años que he dedicado como jardinero al servicio del Gobierno del Estado”, expresó.

“Hoy, al jubilarme, no digo adiós, sino un hasta pronto en este hermoso trabajo de jardinería. Con orgullo afirmo que soy un hombre de trabajo, que ha servido con lealtad y honestidad a lo largo de estos años; tengo una familia maravillosa: una esposa, hijos, padres y hermanos, todos ellos ejemplares”, afirma con orgullo.

Tejada Torres inició labores como jardinero en la época del gobernador Emilio Martínez Manautou, precisamente cuando se estaba construyendo el Centro Cultural Tamaulipas.

“Recuerdo una anécdota especial: una vez, mientras trabajaba en el jardín de la Plaza del 15, un hombre alto se acercó y me dijo: "Oiga, ¡qué bien hace el trabajo de jardinería! Lo contrato para que vaya a mi rancho a limpiar unas palmas". Nunca imaginé que el terreno estaba en el municipio de Miguel Alemán. Al llegar, me presentó y me dijo: "Soy Eleazar García, hijo del Chelelo, quien salía en las películas con Antonio Aguilar y otros artistas de la época de oro”.

“A lo largo de mi carrera, he tenido la fortuna de conocer a muchos artistas que venían a presentarse en el centro cultural, y he vivido experiencias inolvidables”, refirió.

Después de estampar su última firma laboral, se despidió de sus compañeros de trabajo y se retiró de la plaza del 15 Hidalgo, acompañado de su esposa, sus tres hijos y demás familiares.

“La vida continúa, y seguiré trabajando, porque el amor por mi familia me inspira a seguir adelante”, señaló Eleazar Tejada Torres.

