Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Captura_de_pantalla_2025_12_17_173442_5f0476e3bc
Coahuila

Reconocen coordinación de seguridad entre federación y Coahuila

La presidenta nacional de Morena, Luisa Luján destacó la seguridad del estdo, gracias a la colaboración entre el gobierno federal y el gobernador Manolo Jiménez

  • 17
  • Diciembre
    2025

Durante su gira por el estado, la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, destacó los niveles de seguridad que prevalecen en Coahuila, gracias a la colaboración entre el gobierno federal y el gobernador Manolo Jiménez.

El alcalde subrayó que esta favorable situación se debe a la coordinación establecida, la cual ha sido reconocida públicamente por el secretario de seguridad federal, Omar García Harfuch, en relación con las fuerzas estatales.

“Una cosa son los partidos y hay contiendas electorales, y ahí hay que representar los proyectos que defendemos. Pero cuando se llega al gobierno, hay que coordinarse. Es de celebrar que haya buenas coordinaciones con el gobernador de Coahuila, como con todos los gobiernos estatales, porque gracias a eso se ha podido avanzar”, afirmó la líder de Morena.

Estas declaraciones se realizaron durante una entrevista previa a la entrega de nuevas credenciales de militancia y la organización de Morena de cara a los próximos procesos electorales.

Alcalde también enfatizó la importancia de gobernar para todos y contribuir a la pacificación del país. Resaltó que, en el presente año, los homicidios han disminuido en un 30% a nivel nacional, así como otros delitos de alto impacto.

“Celebramos que, al cerrar este año, podamos contar con estos datos tan importantes de reducción de los índices, no solo del homicidio doloso, sino de todos los delitos de alto impacto”, concluyó.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

clases_frio_52b05d076b
Llama Gobierno de México a extremar precauciones por frente frío
fbdde749_8364_4c13_b81d_31d061d238ca_e6d9f1914c
Plantean fondo para ayudar en desastres a Protección Civil
EH_DOS_FOTOS_860200f3e7
Presume Sheinbaum 70% menos homicidios en NL en su Primer Informe
publicidad

Últimas Noticias

escena_rosalia_obama_bf853f7ec4
Obama pone a Rosalía en su lista de canciones favoritas de 2025
chris_evans_avengers_2025_64dfce6e9c
Chris Evans hace su regreso en la secuela de 'Avengers'
deportes_alonso_aceves_ebae5b0e52
Rayados ya tendría su primer refuerzo para el Clausura 2026
publicidad

Más Vistas

coahuila_mujer_abandonada_cf10e7bd0a
Localizan a adulta mayor abandonada en carretera a Playa Bagdad
EH_FOTO_VERTICAL_2025_12_17_T091620_789_f5197df965
Detienen a dos mujeres por robo en tienda de Fashion Drive
deportes_tigres_rayados_7ac7e4000d
Tigres y rayados ya analizan movimientos para el Clausura 2026
publicidad
×