Nuevo León y Laredo refuerzan lazos con encendido navideño

En un ambiente festivo, los gobiernos de Nuevo León y Laredo, Texas, celebraron el tradicional encendido del Pino Navideño de Casa Laredo, evento que simboliza la unión entre ambas regiones y da inicio a la temporada decembrina, en donde se intensifican los viajes de los regiomontanos a la ciudad texana.

La ceremonia se llevó a cabo en la Explanada del Obispado, donde autoridades de ambos lados de la frontera destacaron los fuertes lazos históricos, culturales y comerciales que unen a Nuevo León y Laredo.

Durante el evento, el alcalde de Laredo, Víctor Treviño, resaltó que más allá de representar el comienzo de las festividades navideñas, este encuentro reafirma los vínculos entre las comunidades regiomontana y texana, recordando que ambas comparten tradiciones, familias y una estrecha colaboración que se fortalece año con año.

Por su parte, Aileen Ramo directora de Turismo de Laredo destacó lo nuevo qué tiene que ofrecer la ciudad como su nuevo complejo deportivo, además de que ahora es más sencillo llegar en vía terrestre gracias a la Carretera Gloria-Colombia y vía aérea por la relaciones comerciales logradas con una aerolínea.

"Ahora si no hay excusas, es momento de visitar Laredo", resaltó la directora.

Con el encendido del pino, Laredo extendió una invitación a las familias de Monterrey y de todo Nuevo León a visitar la ciudad texana durante la temporada de compras navideñas, que incluye desde el Black Friday hasta las celebraciones de Navidad, en un ambiente seguro que permite la unión de dos culturas.

