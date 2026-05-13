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Nuevo León

Obras en Arco concluirán en 2 semanas; ya terminaron carriles

El edil dijo que ganaron recursos jurídicos porque la obra es necesaria, y ya se habló con las autoridades federales para desmentir afectaciones al monumento

  • 13
  • Mayo
    2026

Las obras que el municipio de  Monterrey realiza para regresar la circulación vehicular bajo el Arco de la Independencia se terminarán en dos semanas más.

El alcalde Adrián de la Garza y el secretario de Obras Públicas, Nazario Pineda, dijeron que la construcción de los carriles ya concluyó,  pero continúa la intervención municipal en la zona, para restituirle la seguridad vial al peatón y respetarle sus derechos.

El edil dijo que se han ganado recursos jurídicos porque la obra es necesaria, y ya se habló con las autoridades federales para desmentir que se esté afectando el monumento histórico, pues las obras son solo para regresar la vialidad que eliminó el anterior alcalde, Luis Donaldo Colosio.

"Vamos a cuidar y vamos a hacer la obra para que se respete el paso del peatón", aseveró.

En tanto, el secretario de Obras Públicas del municipio regio, Nazario Pineda, explicó que lo que sigue es habilitar los espacios peatonales conocidos como "bahías", para ponerlos en armonía con los nuevos carriles.

"Los trabajos de adaptación del Arco de la Independencia, los carriles, ya fueron concluidos,  y  ahora se está trabajando en las bahías para el peatón, tanto del lado norte como del lado sur de Pino Suárez, para que haya una transición alineada al Arco. Estamos a un par de semanas de concluir esas obras", aseguró.


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