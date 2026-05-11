Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
pedro_cepeda_obras_tamaulipas_dcf7cc4a07
Tamaulipas

Reforzarán mantenimiento y vigilancia en carretera Rumbo Nuevo

Pedro Cepeda, secretario de Obras Públicas estatal, reconoció que falta vigilancia en esta vía por lo que estarán en pláticas con la Secretaría de Seguridad

  • 11
  • Mayo
    2026

La carretera Rumbo Nuevo sigue cumpliendo su función pese a los accidentes recientes, y se reforzarán las labores de mantenimiento, vigilancia y rehabilitación tanto en la vía concesionada como en la ruta alterna, aseguró el secretario de Obras Públicas de Tamaulipas, Pedro Cepeda Anaya.

El funcionario indicó que entre los pendientes está concretar el terreno para la construcción de una rampa de frenado de emergencia, además de iniciar trabajos de conservación en la carretera antigua que atraviesa la sierra, aunque reconoció que falta vigilancia en esta vía por lo que estarán en pláticas con la Secretaría de Seguridad Pública. 

Cepeda Anaya defendió la concesión de la carretera por 30 años y afirmó que antes de la modernización la situación era mucho más grave por el abandono acumulado en administraciones pasadas. 

El secretario sostuvo que el Gobierno tuvo que priorizar la atención de caminos rurales y carreteras estatales utilizadas diariamente por comunidades y productores del campo.

“O era invertir todo en esa carretera o atender las vialidades de comunidades rurales donde los ejidos y productores sacan su ganado, sus cosechas o simplemente se trasladan para atender temas de salud y abastecimiento, por eso se optó por la concesión, aprovechando además que existía una vía alterna”, dijo el funcionario.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

puente_magueyes_mainero_af33a68497
Ven como prioridad concluir puente del poblado Magueyes
IMG_3255_cc731774aa
Construye Monterrey vías alternas hacia Paseo de los Leones
Whats_App_Image_2026_05_04_at_13_46_22_6f499bd76b
Ampliará Alejandro de Rodas con inversión de $230 millones
publicidad

Últimas Noticias

1_B3_A9317_bcb1d08c98
Inaugurará el Club Tigres su nuevo restaurante temático
escena_caitlyn_jenner_b5d86b79d8
Demandan a Caitlyn Jenner por presunta estafa con criptomoneda
image_41d0f4bb45
Llevan Miguel Sánchez y Colosio jornada de salud a Zuazua
publicidad

Más Vistas

cae_nl_lider_cartel_noreste_f25066ac1a
Confirma Harfuch captura de líder de célula criminal en NL
EH_MARCA_DE_AGUA_12_6eba59eb04
Violento desalojo a obreros de AHMSA deja detenidos y heridos
final_toluca_tigres_035b65e5f8
Concacaf cambia horario de la Final entre Toluca y Tigres
publicidad
×