Reforzarán mantenimiento y vigilancia en carretera Rumbo Nuevo

La carretera Rumbo Nuevo sigue cumpliendo su función pese a los accidentes recientes, y se reforzarán las labores de mantenimiento, vigilancia y rehabilitación tanto en la vía concesionada como en la ruta alterna, aseguró el secretario de Obras Públicas de Tamaulipas, Pedro Cepeda Anaya.

El funcionario indicó que entre los pendientes está concretar el terreno para la construcción de una rampa de frenado de emergencia, además de iniciar trabajos de conservación en la carretera antigua que atraviesa la sierra, aunque reconoció que falta vigilancia en esta vía por lo que estarán en pláticas con la Secretaría de Seguridad Pública.

Cepeda Anaya defendió la concesión de la carretera por 30 años y afirmó que antes de la modernización la situación era mucho más grave por el abandono acumulado en administraciones pasadas.

El secretario sostuvo que el Gobierno tuvo que priorizar la atención de caminos rurales y carreteras estatales utilizadas diariamente por comunidades y productores del campo.

“O era invertir todo en esa carretera o atender las vialidades de comunidades rurales donde los ejidos y productores sacan su ganado, sus cosechas o simplemente se trasladan para atender temas de salud y abastecimiento, por eso se optó por la concesión, aprovechando además que existía una vía alterna”, dijo el funcionario.

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