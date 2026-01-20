Podcast
Internacional

Sube a 41 cifra de muertos tras accidente ferroviario en España

Las labores de rescate continúan entre los vagones siniestrados, mientras la causa del accidente sigue bajo investigación

  • 20
  • Enero
    2026

El número de personas fallecidas por el accidente ferroviario ocurrido el domingo en el sur de España aumentó a 41, luego de que los equipos de rescate localizaran un nuevo cuerpo bajo los restos del tren de alta velocidad Iryo.

El gobierno de Andalucía confirmó el hallazgo durante las labores de extracción.

Rescate contrarreloj entre vagones colapsados

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, informó que aún hay tres cuerpos atrapados entre los vagones del tren Alvia, los cuales serán recuperados en las próximas horas.

Durante la madrugada, especialistas trabajaron sin pausa para instalar una grúa de gran capacidad que permita levantar las estructuras deformadas.

Decenas de heridos siguen hospitalizados

Además de las víctimas mortales, 39 personas permanecen internadas en distintos hospitales de la región. Trece de ellas, incluido un menor de edad, se encuentran en estado grave y reciben atención en unidades de cuidados intensivos.

Investigación en curso

El siniestro ocurrió en el municipio de Adamuz, Córdoba, luego de que tres vagones del tren Iryo descarrilaran y colisionaran con otro convoy.

Las primeras revisiones apuntan a una posible rotura de la vía, aunque las autoridades aclararon que aún no se ha determinado si fue la causa o una consecuencia del accidente.

Por su parte, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios continúa recabando información y advirtió que, por ahora, cualquier explicación sobre lo sucedido sigue siendo preliminar.

 

 


Comentarios

