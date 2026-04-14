Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
policia_de_monterrey_2_b4f7e13d14
Nuevo León

Operativo Semana Santa 2026 deja 137 detenidos en Monterrey

Aunado a este operativo implementado del 24 de Marzo al 12 de abril, fueron asegurados tres automóviles y 3 motocicletas con reporte de robo.

  • 14
  • Abril
    2026

Durante las vacaciones de Semana Santa, solo en Monterrey fueron detenidas 2 mil 707 personas fueron detenidas.

En el informe total dado a conocer por las autoridades de seguridad en la ciudad fueron 2 mil 570 personas por faltas administrativas.

De las cuales 137 fueron capturadas por haber cometido diversos delitos del fuero común y federal por lo que fueron consignados ante el Ministerio Público para la integración de las carpetas de investigación.

Aunado a este operativo implementado del 24 de Marzo al 12 de abril, fueron asegurados tres automóviles y 3 motocicletas con reporte de robo.

Además siete autos y una moto fueron asegurados al establecerse que fueron utilizados en hechos violentos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Ronald_Johnson_b9c9d034de
Embajador de EUA en México reporta caída del 35% en sobredosis
INFO_7_VERTICAL_50_18fb9dc1bc
Caída de granizo se presenta al sur de Monterrey
image00004_1_0c690920cb
Exhorta AyD a evitar taponamientos en temporada de lluvias
publicidad

Últimas Noticias

Ronald_Johnson_b9c9d034de
Embajador de EUA en México reporta caída del 35% en sobredosis
acusan_messi_incumplimiento_contrato_496fe7bdaf
Acusan a Messi de incumplir contrato de $7 millones por ausencia
INFO_7_VERTICAL_50_18fb9dc1bc
Caída de granizo se presenta al sur de Monterrey
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_04_13_at_1_43_14_PM_4a642ef5a8
Matan hombre a disparos en Arboleda, en San Pedro
se_esfuma_magnicharters_oficinas_tras_cancelacion_vuelos_7a5dd41b57
Se esfuma Magnicharters de oficinas tras cancelación de vuelos
fallece_muerto_bronco_7dc48e911a
Camioneta de 'El Bronco' participa en choque donde muere joven
publicidad
×