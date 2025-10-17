Cerrar X
Nuevo León

Osa y sus crías causan movilización en San Pedro

Protección Civil atendió el reporte de una osa con dos oseznos en un parque de Prados de la Sierra; los animales regresaron por su cuenta al área natural

  • 17
  • Octubre
    2025

Protección Civil de Nuevo León atendió este viernes el reporte de una familia de osos en un parque ubicado en las calles Matancillas y Candelaria, en la colonia Prados de la Sierra, en el municipio de San Pedro Garza García.

Al arribar al sitio, elementos estatales visualizaron a una osa acompañada de dos oseznos sobre un árbol, por lo que procedieron a delimitar el área para evitar el ingreso de personas y vehículos.

Tras algunos minutos, los tres animales descendieron por su cuenta y regresaron hacia una zona natural cercana, sin representar riesgo para los vecinos.

Luego de descartar cualquier peligro en el área, las unidades de emergencia se retiraron del lugar.

En la atención participaron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de San Pedro, Parques y Vida Silvestre, así como de la Policía municipal.


