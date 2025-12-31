Tendrá San Pedro Caja Móvil para pagar predial

Para facilitar el pago del predial entre los habitantes sampetrinos, el municipio habilitará dos ‘cajas móviles’ en el centro del municipio.

Durante los meses de enero y febrero, esta ‘caja móvil’ estará disponible en la calle Libertad #101 en su esquina con la calle Juárez en el Centro de San Pedro y en el estacionamiento del auditorio San Pedro.

El horario será de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 16:00 horas.

Durante todo el mes de enero el municipio de San Pedro tendrá un descuento del 15%, mientras que en febrero el descuento será del 10%.

Además de esta caja móvil, también habrá otros puntos para pagar, como las oficinas de la Tesorería en la segunda planta de la Presidencia Municipal, Plaza Nativa, Alcaldía Poniente, C2 Valle Oriente y el Palacio de Justicia.

