Nuevo León

San Pedro recibirá el 2026 con show de luces en el Rufino Tamayo

El municipio de San Pedro invitó a la ciudadanía a dar la bienvenida al Año Nuevo con un show de luces diseñado para toda la familia

  • 31
  • Diciembre
    2025

Con el objetivo de ofrecer una celebración espectacular y responsable con el medio ambiente, el municipio de San Pedro invitó a la ciudadanía a dar la bienvenida al Año Nuevo con un show de luces diseñado para toda la familia. 

El evento se llevará a cabo este miércoles 31 de diciembre en el Parque Rufino Tamayo, iniciando actividades desde las 18:30 horas y extendiéndose hasta las 00:30 horas del 1 de enero. 

A diferencia de las celebraciones tradicionales, este espectáculo apuesta por la innovación tecnológica para evitar el impacto negativo de la pólvora. 

1cd7c6bf-c68f-4cbd-b532-4ae168694e8d.jfif

Bajo la política de "Cero Pirotecnia", el municipio busca proteger la calidad del aire, así como el bienestar de las mascotas y las personas sensibles a los estruendos. 

Las autoridades municipales exhortan a los asistentes a llegar con tiempo, disfrutar de las instalaciones del parque y unirse a este esfuerzo por una celebración moderna, segura y sostenible. 

TOMA NOTA 

Si deseas asistir al show de luces de San Pedro esta la información para que llegues con tiempo. 

  • Lugar: Parque Rufino Tamayo.
  • Fecha: 31 de diciembre.
  • Horario: 18:30 a 00:30 hrs.
  • Atractivo principal: Espectáculo de luces cada hora.
  • Nota importante: Evento 100% libre de pirotecnia

