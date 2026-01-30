PCR Verum ratifica calificación ‘AA-/M’ a Nuevo León

PCR Verum ratificó la calificación de largo plazo de ‘AA-/M’ con Perspectiva Estable al Estado de Nuevo León, con base en el desempeño de sus finanzas públicas, la eficiencia en recaudación y el comportamiento de sus ingresos propios. El reporte indica que estos factores sostienen niveles de liquidez y cobertura de disponibilidades dentro de parámetros definidos por la metodología de la calificadora.

¿Qué factores financieros evaluó PCR Verum?

De acuerdo con el informe, la evaluación considera la eficiencia recaudatoria y su efecto directo en los ingresos propios estatales. La agencia señala que esta dinámica ha permitido mantener un nivel de liquidez que cubre obligaciones de corto plazo y compromisos operativos.

“Lo anterior ha propiciado que Nuevo León cuente con un nivel de liquidez apropiado, mismo que refleja un adecuado Porcentaje de Cobertura de Disponibilidades”.

El documento también expone que el comportamiento de los ingresos ha contribuido a sostener indicadores de balance en terreno positivo durante varios periodos consecutivos.

¿Cómo crecieron los ingresos propios en 2025?

Durante los primeros nueve meses de 2025, los ingresos propios registraron un incremento de 14.8%. El monto reportado asciende a 31,782.2 millones de pesos, según los datos incluidos en la revisión de la calificadora.

Los analistas indicaron que el Balance Primario se ha mantenido positivo por la mayor dinámica de ingresos y que la expectativa es que continúe así en el corto y mediano plazo, bajo los supuestos actuales de desempeño fiscal.

¿Qué ajustes al gasto fueron considerados?

El reporte incorpora ajustes al gasto del sector central y paraestatal que generaron ahorros por 5,000 millones de pesos. Estos movimientos forman parte de las variables observadas para medir la posición financiera y la capacidad de respuesta presupuestal.

¿Cuál es el nivel de endeudamiento del estado?

PCR Verum señala que Nuevo León acumula 14 trimestres consecutivos con endeudamiento sostenible, desde el segundo trimestre de 2022 hasta el tercer trimestre de 2025, conforme al Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En paralelo, la agencia emitió 25 calificaciones en nivel AAA para igual número de créditos bancarios vinculados al estado, dentro de su revisión periódica de financiamientos estructurados.

