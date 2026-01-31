Inicia rodaje de la miniserie Carlota protagonizada por Belinda

La miniserie mexicana Carlota, que retrata desde una perspectiva contemporánea el Segundo Imperio Mexicano (1864-1867), inició su rodaje en España con Belinda en el papel protagónico de la emperatriz Carlota y el actor español Jaime Lorente como Maximiliano de Habsburgo, el último emperador de México.

Una mirada renovada a la historia

La producción propone una reinterpretación de uno de los episodios más relevantes del siglo XIX en México, explorando el choque entre los ideales progresistas de la aristocracia europea y los valores, intereses y dinámicas de poder de la corte imperial.

La narrativa busca desafiar las versiones históricas tradicionales e incluso incorpora matices de humor para abordar temas como el poder, la traición y la política.

Equipo creativo y guion

La miniserie cuenta con la creatividad de Carlos Quintanilla Sakar, conocido por su trabajo en Control Z, y con guiones de Adriana Pelusi, creadora de Nadie nos va a extrañar.

El proyecto sefilma en diversas locaciones de España y América Latina, lo que aporta un enfoque visual amplio y ambicioso.

Además de Belinda y Jaime Lorente, el elenco incluye a Miguel Ángel Silvestre, quien interpretará al militar Van der Smissen, y a la actriz mexicana Mabel Cadena como la princesa Josefa.

También participan Sebastián Zurita en el papel del militar Leonardo Márquez y Bárbara de Regil como la aristócrata Enriqueta Villalpando.

El reparto se completa con Álvaro Rico, quien dará vida a Leopoldo II, hermano de Carlota, y Clara Alvarado como la condesa Paula Kolonitz.

La dirección corre a cargo de la mexicana Ana Lorena Pérez Ríos y del cubano-uruguayo Alejandro Bazzano, ambos con amplia experiencia en producciones de alto perfil.

La miniserie es producida por Sony Pictures Television y continuará su rodaje en otros destinos de América Latina tras concluir la etapa en España.

