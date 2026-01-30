Podcast
Nuevo León

Preparatoria de San Blas tienen 97% de avance: Manuel Guerra

Se informó que ya inició actividades la primera generación de estudiantes, reflejando el compromiso de acercar opciones educativas a la comunidad

La construcción de la nueva preparatoria ubicada en el sector San Blas registra un avance del 97 por ciento, informó el alcalde Manuel Guerra Cavazos, quien destacó que se trata de una obra prioritaria para ampliar la oferta educativa de nivel medio superior en el municipio.

Supervisión conjunta de la obra

Durante un recorrido de supervisión, el presidente municipal estuvo acompañado por Jorge Villafranca, representante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT); la subsecretaria del Gobierno del Estado; personal técnico de la SCT; el equipo jurídico municipal y autoridades del área de infraestructura, con quienes se ha mantenido una coordinación permanente para el desarrollo del proyecto.

Más oportunidades para jóvenes del sector

El alcalde resaltó que este plantel se convertirá en la preparatoria número 299, permitiendo que las y los jóvenes de la zona accedan a una institución educativa de primer nivel cerca de sus hogares, lo que representa un beneficio directo para las familias del sector San Blas.

Aportación del municipio y respaldo institucional

Guerra Cavazos subrayó que el municipio aportó el predio donde se construye la preparatoria y reconoció el respaldo del Gobierno de la República, así como del Gobierno del Estado y de las distintas instancias involucradas, para garantizar que la obra se ejecute con calidad y en los tiempos establecidos.

De manera paralela al avance físico del plantel, se informó que ya inició actividades la primera generación de estudiantes, reflejando el compromiso de acercar opciones educativas a la comunidad incluso antes de la conclusión total de la obra.

Conclusión prevista en las próximas semanas

El alcalde señaló que este proyecto demuestra que la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno permite generar resultados concretos en beneficio de la ciudadanía, y estimó que la obra quedará totalmente concluida en aproximadamente un mes.


