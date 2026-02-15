Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_02_15_at_6_40_44_PM_e79722437c
Nuevo León

Rescatan a senderista deshidratada en el Cerro de la Silla

Protección Civil activo un operativo de rescate tras recibir el reporte de deshidratación de una mujer mientras realizaba la ruta hacia el teleférico

  • 15
  • Febrero
    2026

Elementos de Protección Civil de Guadalupe activaron un operativo de rescate este domingo tras recibir el reporte de una mujer con síntomas graves de deshidratación mientras realizaba senderismo en la ruta hacia el teleférico.

La alerta fue emitida por una acompañante de la afectada, de 36 años, quien manifestó que su amiga comenzó a presentar malestares físicos que le impedían continuar el trayecto por su propio pie. 

Ante el riesgo de un golpe de calor o una complicación mayor, los rescatistas iniciaron de inmediato las maniobras de localización en la zona montañosa.

WhatsApp Image 2026-02-15 at 6.40.44 PM.jpeg

Al hacer contacto con la senderista, el personal de Protección Civil estabilizó los signos vitales de la mujer en el sitio.

Además, se le suministraron líquidos para revertir el cuadro de deshidratación.

Tras ser estabilizada, se coordinó una bajada segura hasta la base del cerro, donde se confirmó que la mujer se encontraba fuera de peligro.

WhatsApp Image 2026-02-15 at 6.41.00 PM.jpeg

A raíz de este incidente, Protección Civil de Guadalupe exhortó a los visitantes y deportistas a extremar precauciones para evitar situaciones que pongan en riesgo su integridad, como mantenerse hidratados y no intentar rutas de alta exigencia física sin estar preparados.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

alerta_nuevo_leon_sistema_anticiclonico_calor_16631ba1c0
Alertan a NL por sistema anticiclónico que causará intenso calor
activan_red_estatal_vacunacion_3acaa66af3
Coahuila activa red estatal de vacunación contra sarampión
alerta_sismica_mexico_7f24c733d7
Presentan calendario de simulacros para sismos a nivel nacional
publicidad

Últimas Noticias

jesus_elizondo_morena_948cda29ce
Piden Apoyos para la producción de cine en Nuevo León
emanuel_sueno_policia_tamaulipas_4a394d1f19
Emmanuel cumple sueño de ser policía en su tercer aniversario
Whats_App_Image_2026_02_16_at_14_20_32_530d6b0ffd
Piden fortalecer campañas de vacunación contra sarampión
publicidad

Más Vistas

victimas_angelopolis_puebla_5dbdb468d2
Identifican a víctimas de ataque en bar del Angelópolis en Puebla
zelenski_ucrania_guerra_8474e82f50
Zelenski habla con Marco Rubio del proceso de paz
clausura_guadalupe_fiesta_clandestina_7bc19d8195
Clausura Guadalupe fiesta clandestina con 250 menores de edad
publicidad
×