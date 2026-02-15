Podcast
Nuevo León

Concientizan a estudiantes sobre delitos de amenazas telefónicas

La policía municipal impartió plática a alumnos de la Universidad de Nueva Extremadura sobre fraudes, amenazas telefónicas y cómo evitar ser víctimas

  • 15
  • Febrero
    2026

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Santa Catarina ofrecieron una plática de concientización a estudiantes de la Universidad de Nueva Extremadura, con el objetivo de prevenir delitos como extorsión, fraude y amenazas telefónicas.

En la actividad estuvieron presentes alrededor de 100 alumnos, a quienes se les advirtió sobre las principales tácticas utilizadas por delincuentes para engañar a víctimas mediante llamadas, mensajes y otros medios digitales.

El secretario de Seguridad Pública del municipio, José Ramírez, señaló que estas jornadas forman parte de las acciones preventivas implementadas en planteles educativos del municipio.

“La prevención sobre estos delitos es fundamental para construir entornos más seguros para la comunidad. La instrucción del Alcalde Jesús Nava Rivera es llevar estas platicas a las diversas instituciones educativas que hay en el municipio”, dijo José Ramírez.

Durante la sesión, los elementos recomendaron no compartir información personal en llamadas sospechosas, verificar la autenticidad de los contactos y denunciar cualquier intento de extorsión ante las autoridades.


