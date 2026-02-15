Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
AP_26046754779316_beca976d77
Internacional

Israel iniciará polémico registro de tierras en Cisjordania

En caso de darse, Israel obtendrá el control de amplias franjas del área para futuros desarrollos, según una decisión gubernamental

  • 15
  • Febrero
    2026

Pese a que el conflicto de Gaza llegó a un alto al fuego, las intenciones de Israel por controlar territorio de Palestina en Cisjordania continúan, pues iniciará un proceso de regulación de tierras en una gran parte del territorio.

En caso de darse, Israel obtendrá el control de amplias franjas del área para futuros desarrollos, según una decisión gubernamental tomada este domingo.

Con esto se allana el camino para reanudar los procesos de “regularización de títulos de propiedad de la tierra”, los cuales habían quedado detenidos en Cisjordania desde 1967.

Con esto, cuando Israel inicie dicho proceso de tierras para una zona determinada, cualquier persona que reclame los derechos de esas tierras deberá presentar documentos que acrediten la propiedad.

El grupo israelí contrario a los asentamientos Peace Now afirmó que el proceso probablemente equivale a un “mega acaparamiento de tierras” a expensas de los palestinos.

Por su parte, la directora del programa Settlement Watch de Peace Now, Hagit Ofran, aseveró que esta es una medida drástica y que permitirá a Israel obtener el control en casi toda la totalidad del "Área C".

Según los acuerdos logrados en la década de 1990 con los palestinos, el Área C es el 60% de Cisjordania, el cual está bajo control militar israelí total.

A través de un comunicado, la oficina del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abás, calificó la decisión como “una grave escalada y una flagrante violación del derecho internacional”, que equivale a una “anexión de facto”.

En el documento también instó a la comunidad internacional, especialmente al Consejo de Seguridad de la ONU y a Estados Unidos, a intervenir de inmediato.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

dana_eden_teheran_f795501c7a
Fallece Dana Eden, productora israelí de la serie 'Teherán'
AP_26042062898990_aebc0648a3
Trump se reúne con Netanyahu; prioriza acuerdo nuclear con Irán
AP_26028570925534_197aab0996
Netanyahu viaja este martes a EUA por diálogo nuclear con Irán
publicidad

Últimas Noticias

activan_red_estatal_vacunacion_3acaa66af3
Coahuila activa red estatal de vacunación contra sarampión
garcia_cabeza_de_vaca_17fe7b96c4
Francisco Cabeza de Vaca sigue con orden de aprehensión vigente
caen_29_operativos_ramos_arizpe_0944ed9d7b
Caen 29 personas por operativos de seguridad en Ramos Arizpe
publicidad

Más Vistas

victimas_angelopolis_puebla_5dbdb468d2
Identifican a víctimas de ataque en bar del Angelópolis en Puebla
zelenski_ucrania_guerra_8474e82f50
Zelenski habla con Marco Rubio del proceso de paz
Omar_Cervantes_3733bbae45
Periodista Omar Cervantes sufre muerte cerebral tras enfermedad
publicidad
×