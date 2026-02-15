Israel iniciará polémico registro de tierras en Cisjordania

Pese a que el conflicto de Gaza llegó a un alto al fuego, las intenciones de Israel por controlar territorio de Palestina en Cisjordania continúan, pues iniciará un proceso de regulación de tierras en una gran parte del territorio.

En caso de darse, Israel obtendrá el control de amplias franjas del área para futuros desarrollos, según una decisión gubernamental tomada este domingo.

Con esto se allana el camino para reanudar los procesos de “regularización de títulos de propiedad de la tierra”, los cuales habían quedado detenidos en Cisjordania desde 1967.

Con esto, cuando Israel inicie dicho proceso de tierras para una zona determinada, cualquier persona que reclame los derechos de esas tierras deberá presentar documentos que acrediten la propiedad.

El grupo israelí contrario a los asentamientos Peace Now afirmó que el proceso probablemente equivale a un “mega acaparamiento de tierras” a expensas de los palestinos.

Por su parte, la directora del programa Settlement Watch de Peace Now, Hagit Ofran, aseveró que esta es una medida drástica y que permitirá a Israel obtener el control en casi toda la totalidad del "Área C".

Según los acuerdos logrados en la década de 1990 con los palestinos, el Área C es el 60% de Cisjordania, el cual está bajo control militar israelí total.

A través de un comunicado, la oficina del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abás, calificó la decisión como “una grave escalada y una flagrante violación del derecho internacional”, que equivale a una “anexión de facto”.

En el documento también instó a la comunidad internacional, especialmente al Consejo de Seguridad de la ONU y a Estados Unidos, a intervenir de inmediato.

