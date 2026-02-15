Merz y Macron buscan un nuevo marco de seguridad europeo

El canciller alemán, Friedrich Merz, informó el viernes que Berlín ha inaugurado conversaciones con Francia sobre una potencial disuasión nuclear a nivel europeo.

El presidente Emmanuel Macron, por su parte, declaró que Europa tiene que convertirse en una potencia geopolítica porque la amenaza rusa seguirá existiendo.

Llamado a reforzar la seguridad y la relación con Estados Unidos

Merz resaltó la importancia de consolidar la región para restablecer su vínculo con Estados Unidos en un discurso que pronunció durante la inauguración de la Conferencia de Seguridad de Múnich, y a Washington le pidió "reparar y reavivar la confianza" en este nuevo y riesgoso periodo de política internacional, apuntando que el país norteamericano no puede actuar solo frente al derrumbe del viejo orden mundial.

Posteriormente, Macron declaró que Europa debe tomar una posición más firme y desarrollar un sistema de seguridad más sólido.

Pláticas reservadas sobre disuasión nuclear

Desde la guerra en Ucrania hasta las importantes alteraciones en el comercio mundial, Europa afronta una variedad de peligros.

Merz afirmó: "He comenzado pláticas reservadas con el presidente de Francia acerca de la disuasión nuclear en Europa. Los alemanes realizamos nuestras obligaciones legales y creemos que esto está totalmente incluido en nuestro programa nuclear común dentro de la OTAN. "No toleraremos que surjan áreas de seguridad divergente en Europa".

Se prevé que Macron dé un discurso acerca de la disuasión nuclear a finales de este mes, el presidente señaló que las consultas con Alemania y otros líderes son parte de una discusión más extensa, que incluye las habilidades convencionales para ataques profundos (que Europa no tiene, a diferencia de Rusia) y la función desempeñada por la disuasión nuclear francesa.

"Es el momento apropiado para ser audaces. "Es el momento para una Europa fuerte", dijo Macron. "Europa necesita aprender a ser una potencia geopolítica, lo cual no estaba en nuestro ADN". "Ya no es apropiada la arquitectura de seguridad que fue concebida durante la Guerra Fría, por lo cual se necesita reestructurarla y reorganizarla en Europa", agregó.Dependencia histórica y aumento del gasto militar

En términos históricos, los países de Europa han estado muy dependientes de Estados Unidos para su defensa, incluyendo la del arsenal nuclear. Sin embargo, han aumentado sus gastos en el sector militar como reacción a las críticas provenientes de la administración Trump.

