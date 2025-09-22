Cerrar X
Nuevo León

Pide Clara Luz paridad en ley y no al nepotismo electoral

Clara Luz pidió que la paridad en las candidaturas se garantice desde la ley, y dijo 'no' al nepotismo electoral o  herencia de candidaturas entre familiares

  • 22
  • Septiembre
    2025

La excandidata de Morena a la gubernatura de Nuevo León y actual  titular de  Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Clara Luz Flores, pidió que la paridad en las candidaturas se garantice desde la ley, y dijo "no" al nepotismo electoral o  herencia de candidaturas entre familiares.

Recordó que, cuando fue diputada federal, presentó la iniciativa contra el nepotismo electoral. 

Al cuestionársele sobre la iniciativa que pretende que en el 2027 sólo se nominen mujeres para la gubernatura y para 16  presidencias municipales, Flores Carrales afirmó que las pasadas legislaturas locales han sido omisas, de modo que es el Instituto Electoral el que define las reglas. 

"Tiene que haber una regulación de paridad, sí creo, y que ésa sea la que garantice la participación de la mujer, también lo creo, y también creo que debe trabajarse en que haya reglas bien  establecidas para prohibir la participación de los familiares", afirmó.

La exalcaldesa de Escobedo recordó que, cuando fue diputada federal, presentó la iniciativa contra el nepotismo electoral, y ya el Congreso de la Unión la aprobó para que aplique a partir del 2030. 

"Creemos que no deben pasarse entre familiares algún puesto de elección popular, yo creo que eso permite que haya una especie de confusión que se traduce en corrupción, entonces no podemos dejar abiertos ninguno de esos espacios, ojalá y el Congreso estatal tenga a bien regular todos estos procesos", expuso. 

Lamentó lo que ha ocurrido en el tema de a paridad. 

"Las mayorías de los Congresos, de los partidos, específicamente del PRIAN, no han decidido las reglas de participación de la mujer de paridad durante todo el tiempo que han tenido mayoría en el Congreso Local y eso se lo dejan al Instituto Estatal, y los que conforman el Instituto son nombrados por los dirigentes de esos partidos", declaró. 

Consideró que las reglas deben ser claras. 

"Creo que es tiempo de mujeres, sí, pero también es tiempo de  que garanticemos la democracia de todos", aseguró. 

"Las mujeres que fuimos víctimas de circunstancias en donde por paridad no nos dejaban participar, somos las que menos queremos hacerles lo mismo que nos hicieron los hombres a nosotras, queremos ganar a la buena, y familiares bajo ningún concepto", sostuvo.

La militante de Morena reafirmó que sí le interesa ser candidata a la gubernatura, pero recordó que en su partido la nominación será para  quien esté mejor posicionado(a) en las encuestas.

"Yo ya demostré que sí me gustaría gobernar el estado de Nuevo León porque ya fui candidata. El proceso interno que tiene el partido al que yo pertenezco es un proceso my amable porque  permite que sea través de las encuestas, entonces  quien gane las encuestas en el proceso interno en Morena es quien va a ser  quien lleve la bandera... esperemos que la ciudadanía de Nuevo León elija", expresó.


