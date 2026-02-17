Piden ampliar tarifas preferenciales a como se aprobó en Congreso

Diputados en el Congreso del estado pidieron que, así como el Gobierno del estado anunció tarifa preferencial para estudiantes, se apliquen las que ya se aprobaron en el Congreso Local para todos los demás grupos vulnerables.

El coordinador de Morena, Mario Soto, indicó que es bueno que se esté apoyando a los estudiantes con la tarifa de $10 pesos; sin embargo, en la reforma que aprobó el Congreso la semana pasada, también se incluye a otros grupos y tarifas fijas que ayudarían al usuario del transporte en general.

“Lo que se creó en el evento de ayer fueron unas tarjetas que les dieron estudiantes, lo celebro, eso es bueno, pero el tema aquí es la incongruencia, porque aquí su bancada votó en abstención (de la reforma de tarifas sociales).

“Y aparte lo que se votó, que se superó un veto, es mucho más amplio porque no solamente abarca estudiantes, sino también personas con discapacidad y adultos mayores, grupos vulnerables que necesitan tener este apoyo, que sería muy importante que la movilidad y el gobierno del Estado ya implementen esto que el congreso votó”, dijo Mario Soto.

Por su parte, la diputada coordinadora de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes, dijo que este trabajo del Gobierno del Estado es la prueba de que, desde antes de que el Congreso aprobara tarifas y apoyos sociales en el transporte, ya estaban pensando en ayudar a los estudiantes en el transporte.

“El Gobierno del Estado nunca ha estado alejado de la necesidad de apoyar a los grupos vulnerables, en este caso a los jóvenes, porque sabemos muy bien lo que cuesta a una familia el traslado de nuestros jóvenes para sus centros de trabajo o incluso para sus centros de estudio.

“Entonces, vamos a seguir trabajando en ello, independientemente de que aquí se quieran imponer cosas sin tener ni siquiera la suficiencia financiera, porque bien pudo haberse dado este tipo de apoyo que se votó aquí, pero obviamente con el aval del gobierno del Estado, que es quien pone el recurso, quien pone el dinero para que esto se ejecute”, dijo Sandra Pámanes.

Sin embargo, las bancadas del PRI y del PAN aseguraron que el anuncio que hizo el gobernador de este programa era más un evento electorero que un apoyo social real.

“Todos conocemos a Samuel, él anda en campaña, porque su gobierno ya se acabó; justamente en los antecedentes lo mencionamos, no queremos programas electorales, queremos programas que en realidad apoyen a los grupos vulnerables y por eso se puso en la ley, para que el gobernador no tenga la discrecionalidad de si estás conmigo, te apoyo, y si no, te lo quito.

“Por eso lo pusimos en la ley, para que todos los estudiantes tengan una tarifa preferencial, todos los adultos mayores, las personas con alguna discapacidad y todas las madres jefas de familia”, dijo Carlos de la Fuente, coordinador del PAN.

Por separado, la diputada del PRI, Lorena de la Garza, indicó que este tipo de programas no tienen certeza financiera y es necesario que el subsidio esté etiquetado en el presupuesto para que llegue a todos los usuarios.

“Para nosotros sigue siendo muy importante que el subsidio se haga de manera general para todos los usuarios del transporte público y que sea parejo, que no tenga tintes partidistas ni que se puedan manipular de ninguna forma, sino que haya un capítulo en el presupuesto que ya esté designado específicamente para el subsidio de transporte”, agregó De la Garza.

Comentarios