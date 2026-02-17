El Congreso de Perú destituye al presidente José Jerí

El Congreso de la República aprobó este martes 17 de febrero de 2026 la moción de censura contra el presidente interino José Jerí, con 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones, tras un juicio político por inconducta funcional y falta de idoneidad para ejercer el cargo.

Jerí, quien había asumido la Presidencia tras ocupar la titularidad del Parlamento en octubre de 2025, se convirtió en el séptimo jefe de Estado peruano en la última década, en un contexto de reiteradas crisis institucionales.

“La mesa directiva declara la vacancia del presidente de la república”, anunció el legislador Fernando Rospigliosi, encargado de conducir la sesión plenaria.

Proceso acelerado en sesión extraordinaria

La decisión se tomó durante una sesión extraordinaria marcada por tensiones políticas y maniobras parlamentarias para acelerar el procedimiento.

La congresista Susel Paredes presentó una moción para exonerar la hora de debate reglamentaria previa a la votación, la cual fue aprobada con 84 votos a favor. Con ello, el Pleno pasó directamente a la votación de las siete mociones de censura acumuladas contra el mandatario interino.

Horas antes, la legisladora Ana Zegarra intentó frenar la destitución mediante una cuestión de orden para que el caso fuera evaluado por la Comisión de Constitución y se definiera si correspondía censura o vacancia.

Sin embargo, la propuesta fue rechazada con 71 votos en contra, 34 a favor y una abstención.

País sin jefe de Estado por al menos 24 horas

Con la aprobación de la censura, Perú quedó sin jefe de Estado formal durante al menos 24 horas, hasta que el Congreso elija a un nuevo presidente del Legislativo, quien asumirá automáticamente la Presidencia interina de la República hasta el 28 de julio, conforme a la Constitución.

La elección del nuevo titular del Parlamento fue convocada para el miércoles 18 de febrero a las 18:00 horas. El plazo para la presentación de candidaturas vence este martes a las 18:00 horas, y estas deberán estar respaldadas por voceros de uno o más grupos parlamentarios.

La sesión extraordinaria fue suspendida tras aprobarse la dispensa del trámite de aprobación del acta, paso necesario para formalizar la decisión adoptada.

Jerí había llegado al cargo tras la vacancia de Dina Boluarte, en medio de una etapa de fuerte inestabilidad política.

Mientras se designa al nuevo presidente del Congreso y, por ende, jefe de Estado interino, el gabinete ministerial continuará en funciones.

No obstante, el escenario de acefalía ejecutiva genera incertidumbre sobre la gobernabilidad y la continuidad administrativa en el país andino.

