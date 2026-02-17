Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
INFO_7_UNA_FOTO_45_e5d3fe68d6
Internacional

El Congreso de Perú destituye al presidente José Jerí

El Congreso de la República aprobó este martes 17 de febrero de 2026 la moción de censura contra el presidente interino José Jerí, con 75 votos a favor,

  • 17
  • Febrero
    2026

El Congreso de la República aprobó este martes 17 de febrero de 2026 la moción de censura contra el presidente interino José Jerí, con 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones, tras un juicio político por inconducta funcional y falta de idoneidad para ejercer el cargo.

Jerí, quien había asumido la Presidencia tras ocupar la titularidad del Parlamento en octubre de 2025, se convirtió en el séptimo jefe de Estado peruano en la última década, en un contexto de reiteradas crisis institucionales.

“La mesa directiva declara la vacancia del presidente de la república”, anunció el legislador Fernando Rospigliosi, encargado de conducir la sesión plenaria.

Proceso acelerado en sesión extraordinaria

La decisión se tomó durante una sesión extraordinaria marcada por tensiones políticas y maniobras parlamentarias para acelerar el procedimiento.

La congresista Susel Paredes presentó una moción para exonerar la hora de debate reglamentaria previa a la votación, la cual fue aprobada con 84 votos a favor. Con ello, el Pleno pasó directamente a la votación de las siete mociones de censura acumuladas contra el mandatario interino.

INFO 7 UNA FOTO (47).jpg

Horas antes, la legisladora Ana Zegarra intentó frenar la destitución mediante una cuestión de orden para que el caso fuera evaluado por la Comisión de Constitución y se definiera si correspondía censura o vacancia.

Sin embargo, la propuesta fue rechazada con 71 votos en contra, 34 a favor y una abstención.

País sin jefe de Estado por al menos 24 horas

Con la aprobación de la censura, Perú quedó sin jefe de Estado formal durante al menos 24 horas, hasta que el Congreso elija a un nuevo presidente del Legislativo, quien asumirá automáticamente la Presidencia interina de la República hasta el 28 de julio, conforme a la Constitución.

La elección del nuevo titular del Parlamento fue convocada para el miércoles 18 de febrero a las 18:00 horas. El plazo para la presentación de candidaturas vence este martes a las 18:00 horas, y estas deberán estar respaldadas por voceros de uno o más grupos parlamentarios.

La sesión extraordinaria fue suspendida tras aprobarse la dispensa del trámite de aprobación del acta, paso necesario para formalizar la decisión adoptada.

Jerí había llegado al cargo tras la vacancia de Dina Boluarte, en medio de una etapa de fuerte inestabilidad política.

Mientras se designa al nuevo presidente del Congreso y, por ende, jefe de Estado interino, el gabinete ministerial continuará en funciones.

No obstante, el escenario de acefalía ejecutiva genera incertidumbre sobre la gobernabilidad y la continuidad administrativa en el país andino.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Javier_Milei_2a2f959c99
Milei viaja a EUA para reunión con Trump ante tensiones por China
senado_monedas_mundial_2026_75d3406c5f
Aprueba Senado monedas conmemorativas del Mundial 2026
f1be14e867e83584d8f5eb4043702f267f233bb6_f0637d62c8
Boric pide al Papa intervenir en crisis humanitaria de Cuba
publicidad

Últimas Noticias

denuncia_fraude_justicia_segura_e1de2714f9
Brindan atención a víctimas por fraude de Justicia Segura
EH_DOS_FOTOS_18_a18fb987eb
Residente dirigirá una película sobre Puerto Rico con Bad Bunny
simulacro_sismo_cdmx_edomex_feb26_cf6631e72f
Primer simulacro por sismo 2026 en CDMX y Estado de México
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_02_16_at_1_49_32_AM_0090e2e4aa
Tres firmas van por AHMSA en su subasta del 27 de febrero
Whats_App_Image_2026_02_17_at_1_01_13_AM_18fcae7c50
Miércoles de Ceniza: origen y significado del ritual católico
samuel_garcia_urge_aeropuerto_monterrey_dd84066649
Urge Samuel García terminar obras del Aeropuerto de Monterrey
publicidad
×