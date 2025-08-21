Cerrar X
Nuevo León

Piden flexibilidad laboral para papás de niños con discapacidad

La iniciativa tiene como objetivo que estos puedan cumplir con sus responsabilidades familiares sin sacrificar su estabilidad económica

  • 21
  • Agosto
    2025

El senador Waldo Fernández presentó una iniciativa de ley que busca establecer jornadas laborales flexibles de seis horas para padres y madres o tutores de niños con discapacidad o condiciones del neurodesarrollo.

La iniciativa tiene como objetivo que estos puedan cumplir con sus responsabilidades familiares sin sacrificar su estabilidad económica.

Esta propuesta está enfocada en apoyar a las familias que deben combinar el sustento económico con los cuidados médicos, terapéuticos y educativos especializados que requieren sus hijos.

“En México, las políticas laborales no han dado respuesta adecuada a las necesidades de los padres que, por razones de cuidados de sus hijos, requieren jornadas más flexibles. En muchos casos, los padres se ven obligados a elegir entre asistir a los trabajos y asegurarse de que sus hijos reciban la atención que necesitan”, señaló el senador. 

La iniciativa contempla no solo la reducción de la jornada a seis horas, sino también la posibilidad de organizar los horarios de manera más flexible, de modo que los padres puedan acompañar a sus hijos a sus tratamientos sin perder ingresos ni poner en riesgo su empleo.

Fernández informó que esta propuesta se inspira en experiencias exitosas implementadas en países como Chile, donde se ha demostrado que las políticas de flexibilidad laboral mejoran la productividad y reducen el estrés en los centros de trabajo, al tiempo que fortalecen a las familias.

Desde su posición en el Senado, Fernández indicó que ha impulsado iniciativas que permitan la construcción de una sociedad más inclusiva y justa en la que todos y todas tengan las mismas oportunidades de desarrollo y bienestar.

 


