Tamaulipas

Muere hombre en centro de rehabilitación en Reynosa

Un hombre de 60 años fue hallado sin vida en un centro de rehabilitación de la colonia Pedro J. Méndez; autoridades investigan y apuntan a causas naturales

  • 27
  • Diciembre
    2025

Un hombre de aproximadamente 60 años de edad fue localizado sin vida la mañana del viernes 26 de diciembre en uno de los dormitorios de un centro de rehabilitación ubicado en la colonia Pedro J. Méndez, en Reynosa.

El fallecido fue identificado como Miguel Ángel “C”, quien presentaba una discapacidad física, se desplazaba en silla de ruedas y tenía antecedentes de problemas de alcoholismo.

El centro, denominado Una Nueva Vida, se localiza en la intersección de las calles Marte R. Gómez y la carretera a San Fernando.

De acuerdo con los primeros informes, el deceso ocurrió presuntamente por causas naturales, aunque será el médico legista quien determine la causa exacta mediante la necropsia de ley.

Información recabada en el lugar señala que Miguel Ángel había sido ingresado al centro en el año 2020, luego de que presuntamente fuera abandonado por sus familiares debido a que padecía crisis epilépticas y no podía caminar por cuenta propia.

Desde entonces permanecía bajo el cuidado de los encargados del sitio y de otros residentes.

Fue durante la mañana cuando acudieron a verificar su estado de salud y se percataron de que ya no contaba con signos vitales, por lo que dieron aviso a las autoridades.

Elementos de seguridad y personal de servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia.


