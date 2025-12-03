Piden presupuesto para educación a niños neurodivergentes

Un grupo de madres de familia solicitó al Congreso haga una partida presupuestaria obligatoria para que en las escuelas de educación básica públicas haya verdadera inclusión de niños y niñas neurodivergentes.

Las madres buscan que se cumplan con seis puntos específicos, desde capacitación y ayuda emocional para los maestros, como infraestructura correctamente diseñada para cualquier discapacidad y neurodivergencia en los niños.

“Consideramos que las autoridades deben de buscan información para conocer las necesidades, porque estas son reales, son inmediatas, son urgentes, en algunas ocasiones la vida se vuelve insostenible para las familias con niños neurodivergentes.

“Estuvimos aquí todo el verano trabajando en las consultas de la nueva Ley de Educación, presentamos una propuesta ciudadana, hablamos del presupuesto, pero sólo dice que estará sujeto a presupuesto y eso deja un hueco”, dijo Laura Acosta, una de las madres de familia.

La propuesta busca fortalecer la educación inclusiva en Nuevo León mediante la ampliación de recursos humanos y materiales en las Unidades de Educación Inclusiva, los Centros de Atención Múltiple y el Instituto de Educación Socioemocional, con el fin de ofrecer atención especializada, acompañamiento y apoyo emocional a estudiantes, docentes y familias.

Plantea financiar la capacitación docente en derechos humanos, inclusión y educación especial, así como mejorar la coordinación interinstitucional con dependencias como Salud, DIF, Movilidad e Igualdad para una atención integral.

También propone adaptar la infraestructura escolar bajo criterios de accesibilidad y diseño universal; elaborar y adquirir materiales didácticos accesibles como Braille, LSM, pictogramas y tecnología asistiva; desarrollar campañas de sensibilización sobre inclusión y derechos humanos; e implementar transporte accesible y apoyos a la movilidad para estudiantes con discapacidad.

