Gubernatura de Nuevo León: ¿Sólo para mujeres?

El debate sobre postular solo mujeres a la gubernatura del estado en las elecciones del 2027 se reavivó con la determinación del Instituto Estatal Electoral de Nuevo León (IEENL) de organizar conferencias y foros para analizar el tema.

Este hecho está provocando nuevamente “encontronazos” entre las fuerzas políticas que apoyan una y otra postura, pues mientras voces de Movimiento Ciudadano (MC) aplaudieron la medida porque con esto se ayuda a garantizar la paridad total, el PAN, PRI y Morena afirman que esa definición le toca al Congreso Local y, en última instancia, al INE.

El próximo lunes, 15 de diciembre, el IEENL llevará a cabo la conferencia magistral “Gubernaturas paritarias: Realidad Nacional” y el miércoles, 14 de enero del 2026, el foro “Retos y avances de la paridad total en México”.

Ambos eventos fueron aprobados el viernes 28 de noviembre por el pleno del IEENL por orden del Tribunal Estatal Electoral (TEE), el cual le dio la razón a una organización civil llamada Fundación Duque para el Apoyo a la Familia y las Artes, que pidió organizar estos foros, así como emitir “acciones afirmativas” con las que determinara que en puestos como la gubernatura o alcaldías donde nunca ha gobernado una mujer, solo se postulen candidatas.

Inicialmente, el IEENL había desechado la solicitud, pero la organización se inconformó ante el TEE, el cual le dio la razón solo en la parte de que el tema se discutiera públicamente, por lo cual se realizarán dichos eventos.

El tema ha encendido debate a lo largo de esta semana, pues este miércoles la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso sostuvo que si no se legisla sobre la materia, lo que resulte de esos foros podría ser “vinculante”, es decir, se tomaría como una orientación para que el IEENL determine que solo haya candidatas mujeres.

La coordinadora de MC, Sandra Pámanes, dijo en entrevista con El Horizonte que, luego de que se reviviera por parte del IEEPC el tema de la paridad en las elecciones, si el Congreso no legisla, serán vinculantes las “acciones afirmativas” que este instituto emita.

Estas, abundó, se formularían a partir de lo que se discuta en estos foros de discusión que están por realizarse.

“Es un tema pendiente y que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana ha dejado muy claro que es responsabilidad de este Congreso hacer esta reforma electoral".

“Pero también el instituto tiene la obligación de formular estos lineamientos para garantizar que en aquellos municipios donde nunca ha gobernado una mujer pueda ser exclusivo para mujeres y en el caso de mujeres que sea de manera alternada”, afirmó Pámanes.

El Congreso tiene hasta julio del 2026, justo 90 días antes de que inicie el año electoral que comienza en octubre del 2026, para legislar al respecto; si no, entrarían inmediatamente estas acciones.

“En el caso del Instituto, ellos están resolviendo una orden que les da la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral (TEPJF), en el sentido de aprobar estos lineamientos de paridad total para que avance en Nuevo León; es vinculante, no son recomendaciones”, dijo Sandra Pámanes.

Postura de PAN y Morena

En contraste, legisladores como el diputado panista Carlos de la Fuente señalaron que ya están atendiendo la petición del mismo IEENL de legislar sobre el tema y serán ellos quienes lo definan.

Esto en el entendido de que PRI, PAN y Morena se oponen a que solo compitan mujeres en el 2027.

“Al final es un tema que se tendrá que ver si se saca una reforma de ley; ya se presentaron las iniciativas correspondientes".

“Si obviamente no hay una reforma a la ley electoral, pues entonces el INE le pedirá al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana que marque los lineamientos".

“Si nosotros legislamos en la materia, queda automáticamente establecido”, dijo De la Fuente.

En tanto, el alcalde de origen morenista de Escobedo, Andrés Mijes, señaló que además de la paridad, se debe respetar el derecho a votar y ser votado de todas las personas, y en esto también se incluye a los hombres.

“Tenemos una Presidenta de México que no necesitó de ninguna acción afirmativa, que compitió contra varones y ganó gracias a su capacidad, educación, inteligencia y estrategia; no necesitó de acciones afirmativas".

“Si bien la pelota está en el Congreso, yo opino que debe haber un equilibrio con hechos fundamentales; está el derecho a la paridad, pero también el de votar y ser votado, así para que no haya exclusión por el simple hecho del género”, dijo Mijes.

Y el senador del mismo partido, Waldo Fernández, señaló que las mesas que realizará el IEEPC son solo de “diálogo”, pues indicó que, en todo caso, los que tienen la última palabra final en este tema, según la ley, son el INE.

“El único órgano competente para el caso de las gubernaturas es el Instituto Nacional Electoral y la Sala Superior de la Federación del Trife; por eso, en mi opinión, esos eventos no son vinculantes, son mesas de diálogo en donde se ve un asunto más académico que coercitivo”, expresó.

