Planean construir megadesarrollo en área protegida del Topo Chico

Un megadesarrollo inmobiliario de 21 torres y 1,680 departamentos está en vías de construirse en el Cerro del Topo Chico, en Escobedo, que en su mayoría es un área natural protegida (ANP) desde el año 2000.

Se trata del proyecto Torres Sendero, de la desarrolladora “Inmobiliaria Espacios”, cuyo director es Jose Antonio Treviño Posada, y el cual pretende construir dichas torres con 80 departamentos cada una.

Este proyecto ya prendió los focos de alarma de grupos ambientalistas, quienes se oponen, según afirman, a la “destrucción” de esa reserva natural, la cual es hogar de decenas de variedades de aves, mamíferos y flora, de las que algunas están en peligro de extinción.

En la ANP del Cerro del Topo Chico, abundan los ecologistas y expertos; es también una microcuenca que recarga mantos freáticos que son parte de la cuenca del Río Pesquería, la cual provee de agua a la urbe regia y contribuye a combatir la mala calidad del aire.

En la página change.org, los activistas ya lanzaron una solicitud de firmas contra el proyecto Torres Sendero y ya han recolectado hasta el cierre de la edición más de 16,000 apoyos.

Una activista y bióloga, quien pidió omitir su nombre real y ser identificada como “Tulipán del Monte”, tal como aparece en redes sociales, señaló que la urbe regia ya no necesita “más concreto, sino más áreas verdes”.

En entrevista con El Horizonte, la activista que denunció públicamente el caso sostuvo que, al desarrollarse el complejo habitacional, las aguas escurrirán de manera violenta, lo que provocará más inundaciones, además de que se pondrán en peligro especies naturales que cada vez es más difícil verlas en la ciudad.

“El Topo Chico, una reserva natural estatal que es un corredor biológico para especies de aves migratorias y residentes, para mariposas; de hecho, en nuestros recorridos vimos a la mariposa monarca; el lugar representa un sitio importantísimo para los ciudadanos".

“Este desarrollo va a representar un daño ecológico muy importante para la zona, va a afectar el ciclo hidrológico que contribuye a que haya agua y una buena calidad del aire, sobre todo en el área metropolitana de Monterrey, que desafortunadamente tenemos muy mala calidad del aire; el cerro del Topo Chico es un pulmón”, indicó.

El master plan de “Torres Sendero” fue dado a conocer el pasado 24 de octubre, en un hotel de Valle Oriente, en San Pedro, por el desarrollador inmobilario Antonio Treviño.

El empresario dijo que con este proyecto se busca “crear algo que no existiera en Escobedo”; ese día anunció el arranque de las preventas.

El desarrollo se ubicará en la calle Plinio Ordóñez, colonia Lomas de Aztlán, en Escobedo.

Pero además de las 21 torres, tendrá canchas de pádel, una casa club, alberca, salón de eventos y otras construcciones que, según activistas, van a perjudicar el flujo de los escurrimientos.

“Con la construcción de más edificios, de pavimentar estas zonas del suelo que funcionan como captadores de agua, van a destruir el hábitat de diferentes especies".

“Sí va a ser un impacto muy grande ecológicamente y también la parte social que muchos vecinos han puesto ahí en la página; ya llevamos más de 10,000 firmas, hay preocupación”, indicó la activista.

Torres en ANP

En las ANP no están permitidas las construcciones de altas densidades, según expertos.

Si bien la Reserva Natural del Cerro del Topo Chico tiene zonas de “amortiguamiento”, que es donde se podrían construir ciertas edificaciones que no tengan gran impacto en el entorno natural, se desconoce si Torres Sendero estará dentro de estas.

La activista indicó que no está publicado el plan de manejo ambiental de esa zona por parte del estado y del municipio de Escobedo.

Y aunque estuviera en “zona de amortiguamiento”, indica, como quiera dañaría el entorno natural y las especies que ahí viven.

“Actúa como una microcuenca que abastece los mantos freáticos, los mantos acuíferos que tenemos debajo del suelo y va llenando las reservas de agua que abastecen a la ciudad y a otros humedales que tenemos aquí en la zona de Escobedo”, expresó.

Especies amenazadas

“Tulipán del Monte” y otros biólogos indicaron que en el Cerro del Topo Chico viven especies de aves como cenzontles, charas verdes, azules y amarillas; perlitas grises, cardenales, rascadores oliváceos, chore amarillos y cernícalos americanos.

También hay mamíferos como cacomixtles, tlacuaches, liebres, conejos, coyotes y hasta osos negros.

“Con la construcción de este proyecto inmobiliario, o sea, aparte de que se va a hacer la destrucción del hábitat, de estas especies que les menciono, o sea, aves migratorias, mariposas, tenemos evidencia de fotografías de mariposas, de insectos, de plantas nativas; de hecho, hay una especie en peligro de extinción, es una herbácea que la tomamos justamente ahí, en la orilla donde se pretende hacer este desarrollo".

Por esto insistió en cuidar el espacio porque es de los pocos que quedan en la zona urbana de Monterrey.

“Necesitamos tener más contacto con la naturaleza, no necesitamos más concreto, más torres, más casas, no necesitamos eso".

“Más bien, queremos que se respeten nuestras áreas naturales protegidas, porque hacer esta construcción o incluso aunque no, si fuera otra área que no fuera un área natural, o sea, que dejen los corredores naturales”, expresó.





