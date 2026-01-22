Podcast
francia_rusia_buque_d85cee1db4
Internacional

Francia intercepta buque petrolero ruso en el Mediterráneo

La marina francesa interceptó en el Mediterráneo un petrolero procedente de Rusia que presuntamente operaba con bandera falsa

  • 22
  • Enero
    2026

La marina de Francia detuvo en el mar Mediterráneo a un petrolero procedente de Rusia como parte de una operación contra la red de buques que Moscú utiliza para evadir sanciones internacionales por la guerra en Ucrania.

Las autoridades marítimas francesas informaron que la embarcación, identificada como Grinch, era escoltada a un fondeadero para realizar inspecciones más exhaustivas, tras detectarse que presuntamente navegaba con una bandera falsa.

Coordinación con Reino Unido

La misión se realizó con apoyo de inteligencia británica, de acuerdo con funcionarios militares franceses. El barco había zarpado desde Murmansk, en el noroeste de Rusia, y fue interceptado en el Mediterráneo occidental, frente a la costa española de Almería.

Según los primeros reportes, el petrolero usaba una supuesta bandera de las islas Comoras y contaba con tripulación de origen indio.

Sanciones y presión internacional

Francia y otros países europeos han intensificado acciones contra la llamada “flota fantasma”, integrada por cientos de buques antiguos con propietarios opacos y registros en países no sancionadores, utilizados para transportar crudo ruso y mantener ingresos clave para Moscú.

El presidente Emmanuel Macron respaldó la operación en redes sociales

“Estamos decididos a defender el derecho internacional y garantizar la aplicación efectiva de las sanciones. Las actividades de la ‘flota fantasma’ contribuyen a financiar la guerra de agresión contra Ucrania”, escribió.

Cabe señalar que no es la primera vez que Francia actúa contra este tipo de embarcaciones. En septiembre pasado, fuerzas navales galas abordaron otro petrolero procedente de Primorsk, cerca de San Petersburgo, al que también vincularon con esta red.

En aquella ocasión, el presidente ruso Vladímir Putin calificó la operación como un acto de “piratería” y acusó a París de buscar desviar la atención de sus problemas internos.

Por su parte, las autoridades judiciales francesas informaron que el capitán del buque interceptado esta semana será juzgado en febrero por presunta falta de cooperación durante la inspección.


Comentarios

Etiquetas:
