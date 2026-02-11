Podcast
Podrían otorgar deuda a cambio de más recursos a municipios

En el Congreso local se plantea la posibilidad de aprobar endeudamiento estatal condicionado a que se destinen más recursos a los municipioS

La luz para un acuerdo presupuestal parece ser que ya está llegando al Congreso del Estado, pues se planteó que si el Gobierno del Estado está dispuesto a dar más recursos a los municipios, el Poder Legislativo le aprobaría un endeudamiento. 

El coordinador del PAN, Carlos de la Fuente indicó que las negociaciones siguen con la bancada de Morena, quien pidió específicamente que no se aprobara más deuda en Nuevo León, sin embargo, dijo que podrían negociar con ellos al ver que los municipios gobernados por su partido y sus aliados del Partido del Trabajo y Verde y aprobar un nivel de deuda que también negociarían con el Poder Ejecutivo. 

“Pudiera ser una buena alternativa (aprobar deuda) si ellos (Movimiento Ciudadano y el Gobierno del estado) van a ceder en aumentarle los fondos a los municipios y a los organismos autónomos, creo que sería muy considerable poder darle algo de endeudamiento al estado. 

“Depende de la negociación, pero lo más importante es que la gente de Movimiento ciudadano, desde su coordinadora se acerque a una negociación, porque hay que recordar que una de las condiciones de Morena es que no haya nada de deuda, pero creo que al verse beneficiados sus alcaldes, pudiera transitar este endeudamiento”, dijo Carlos de la Fuente. 

Por su parte, el coordinador de Morena, Mario Soto dijo que sí están dispuestos a buscar coincidencias para que se destrabe el presupuesto 2026. 

“Insisto, podemos buscar puntos medios, hay que buscar coincidencias para sacar este tema adelante, yo celebro el diálogo que se ha llevado, pero nos ha faltado para sacar este tema. 

“El estado no merece una reconducción y que tengamos el presupuesto del año pasado”, dijo Mario Soto.  

La presidenta de la Comisión de Presupuesto, Lorena de la Garza indicó que por el momento no se le ha informado de algún cambio sobre la postura de Morena si aceptarían o no deuda, por lo cual siguen trabajando sobre el dictamen que se aprobó la semana pasada.

 


