NFL analiza usar árbitros sustitutos por conflicto laboral

La NFL analiza seriamente recurrir a árbitros sustitutos ante el estancamiento en las negociaciones con el sindicato, lo que revive el fantasma de un posible conflicto laboral a semanas del vencimiento del convenio actual.

De acuerdo con reportes de Associated Press, la liga comenzaría en breve la contratación y capacitación de oficiales alternativos, luego de no alcanzar acuerdos con la NFL Referees Association, cuyo contrato expira el 31 de mayo.

El principal desacuerdo radica en la compensación económica: la NFL propone un aumento anual del 6.45% en un contrato de seis años, mientras que el sindicato busca un 10% adicional, además de ingresos por mercadotecnia. También existen diferencias sobre esquemas de pago ligados al rendimiento y beneficios laborales.

La liga pretende que solo los árbitros mejor evaluados accedan a bonos de fin de temporada y busca mayor flexibilidad para designar oficiales en playoffs, mientras que el sindicato cuestiona estas medidas y denuncia falta de condiciones adecuadas, incluyendo prestaciones médicas.

El antecedente más cercano es el conflicto de 2012, cuando un paro derivó en el uso de árbitros sustitutos durante tres semanas, dejando errores polémicos como la jugada conocida como la “Fail Mary”, que marcó negativamente aquella temporada.

Ante un posible escenario similar, la NFL ya contempla ajustes operativos, incluyendo mayor intervención del centro de repeticiones en Nueva York, en un intento por evitar fallas arbitrales si se concreta el uso de reemplazos.

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