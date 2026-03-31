La bala no coincide con el arma: Defensa en caso Charlie Kirk

Un nuevo giro sacude el caso del asesinato del activista conservador Charlie Kirk, luego de que la defensa del principal sospechoso asegurara que la bala utilizada en el crimen no coincide con el arma presuntamente empleada.

De acuerdo con documentos legales citados por TMZ, los abogados de Tyler Robinson sostienen que existe una discrepancia clave entre la evidencia balística y el rifle que la fiscalía vincula con su cliente, quien enfrenta cargos como asesinato agravado y uso de arma de fuego con resultado de lesiones graves.

Informe balístico pone en duda la acusación

Según la defensa, un reporte de la ATF (Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos) concluyó que no fue posible identificar la bala recuperada durante la autopsia como proveniente del arma asociada a Robinson.

El documento señala que, aunque la fiscalía no ha indicado si utilizará este informe en la audiencia preliminar, la defensa podría presentar al analista de armas de fuego de la ATF como testigo para reforzar su argumento exculpatorio.

Los abogados también indicaron que aún existen múltiples pruebas forenses pendientes de análisis, lo que impide evaluar plenamente la solidez del caso.

Afirmaron que necesitan acceso completo a los expedientes, así como a los protocolos de análisis utilizados por las autoridades, antes de que sus propios peritos puedan determinar la confiabilidad de la evidencia que eventualmente se presentaría ante el tribunal.

Un caso con miles de documentos

La defensa señaló estar rebasada por el volumen de información entregada por la fiscalía, que incluye cerca de 20 mil archivos: más de 61 mil páginas de documentos, 31 horas de audio y más de 700 horas de video distribuidas en miles de clips.

Según sus estimaciones, el equipo legal requerirá al menos 60 días para revisar únicamente la primera fase del material.

En paralelo, los abogados de Robinson han solicitado que el juicio sea televisado, argumentando que la transparencia ayudaría a contrarrestar la desinformación y teorías de conspiración en torno al caso.

Antecedentes del crimen

El asesinato ocurrió el 10 de septiembre en el campus de la Universidad del Valle de Utah. De acuerdo con reportes previos, Robinson habría confesado el crimen a su padre, quien posteriormente informó a un pastor juvenil con vínculos con autoridades federales.

El sospechoso se entregó un día después en la oficina del sheriff del condado de Washington.

Robinson enfrenta un cargo de asesinato agravado que podría derivar en la pena de muerte en caso de ser declarado culpable, en un proceso que ahora se complica por las dudas sobre la evidencia balística presentada por la fiscalía.

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