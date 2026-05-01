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Nuevo León

Por falta de luz, vecinos bloquean Rómulo Garza

Ante la manifestación, los inconformes formaron una cadena humana que bloqueó la vialidad, provocando un importante congestionamiento en la zona.

  • 01
  • Mayo
    2026

Vecinos de la colonia Del Lago, en el municipio de San Nicolás de los Garza, bloquearon la avenida Rómulo Garza casi en su cruce con Félix Galván, en protesta por fallas constantes en el suministro de energía eléctrica.

De acuerdo con los manifestantes, llevan al menos cuatro semanas enfrentando apagones intermitentes, ya que el servicio se restablece por algunas horas y posteriormente vuelve a suspenderse, situación que —aseguran— ha generado desesperación entre los habitantes.

“Ni que viviéramos en una zona rural, oye, para que estemos viviendo así”, expresó Isabel, una de las afectadas.

Los vecinos señalaron que han realizado múltiples reportes ante la Comisión Federal de Electricidad, además de reunir firmas para exigir una solución; sin embargo, aseguran no haber recibido respuesta.

“Ya levantamos 100 firmas para que venga la CFE pero por más que hablemos y hablemos, no vienen”, agregó otra residente.

Ante la manifestación, los inconformes formaron una cadena humana que bloqueó la vialidad, provocando un importante congestionamiento en la zona.

Al lugar acudieron elementos de tránsito municipal, quienes implementaron operativos para tratar de agilizar la circulación mientras continúa la protesta.


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