Remueven 59 toneladas de basura en pluviales de Guadalupe

Con el objetivo de prevenir riesgos a la ciudadanía por la acumulación de agua ante el pronóstico de lluvias para este fin de semana, el Gobierno de Guadalupe llevó a cabo una intensa jornada de limpieza en alcantarillas, arroyos y canales, donde fueron retiradas 59 toneladas de basura y escombro.

El alcalde Héctor García señaló que la seguridad de las familias guadalupenses es prioritaria, por lo que personal de la Secretaría de Servicios Públicos realizó labores desde la mañana de este sábado para retirar residuos, tierra y desechos que podrían obstruir la capacidad de las rejillas pluviales.

De acuerdo con la autoridad municipal, del total recolectado, 45 toneladas correspondieron a basura acumulada en arroyos y canales, mientras que las 14 toneladas restantes fueron removidas de alcantarillas.

Las acciones de limpieza se desplegaron en distintos puntos del municipio, entre ellos las zonas de Eduardo Caballero, Aragonés, La Amistad, Balcones de San Miguel, Jardines de Tolteca, Jardines de la Silla, Adolfo Prieto, Linda Vista, así como en avenidas principales como Morones Prieto, Puente Guadalupe y el cruce de Coahuila con Eloy Cavazos.

El municipio reiteró el llamado a la población para evitar tirar basura en la vía pública, al advertir que esta práctica afecta el funcionamiento de la infraestructura pluvial y agrava los problemas durante la temporada de lluvias.

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