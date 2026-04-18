Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_c6fd3c7b49
Nuevo León

Remueven 59 toneladas de basura en pluviales de Guadalupe

El Gobierno de Guadalupe realizó una jornada de limpieza en alcantarillas, arroyos y canales, retirando 59 toneladas de basura y escombro

  • 18
  • Abril
    2026

Con el objetivo de prevenir riesgos a la ciudadanía por la acumulación de agua ante el pronóstico de lluvias para este fin de semana, el Gobierno de Guadalupe llevó a cabo una intensa jornada de limpieza en alcantarillas, arroyos y canales, donde fueron retiradas 59 toneladas de basura y escombro. 

El alcalde Héctor García señaló que la seguridad de las familias guadalupenses es prioritaria, por lo que personal de la Secretaría de Servicios Públicos realizó labores desde la mañana de este sábado para retirar residuos, tierra y desechos que podrían obstruir la capacidad de las rejillas pluviales. 

76562230-44c8-46e5-9db1-1dd4d3aa656d.jpeg

De acuerdo con la autoridad municipal, del total recolectado, 45 toneladas correspondieron a basura acumulada en arroyos y canales, mientras que las 14 toneladas restantes fueron removidas de alcantarillas. 

Las acciones de limpieza se desplegaron en distintos puntos del municipio, entre ellos las zonas de Eduardo Caballero, Aragonés, La Amistad, Balcones de San Miguel, Jardines de Tolteca, Jardines de la Silla, Adolfo Prieto, Linda Vista, así como en avenidas principales como Morones Prieto, Puente Guadalupe y el cruce de Coahuila con Eloy Cavazos. 

1b265695-9e74-4414-a7e8-b6e8cb0ad9ef.jpeg

El municipio reiteró el llamado a la población para evitar tirar basura en la vía pública, al advertir que esta práctica afecta el funcionamiento de la infraestructura pluvial y agrava los problemas durante la temporada de lluvias.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

dia_del_nino_d43c98611c
Festejan a hijos de policías de Monterrey por el Día del Niño
EH_OJOS_6_b3901ee341
Vinculan Hernán ‘N’ por peculado en agravio a patrimonio público
IMG_3428_afa37bc5b9
Recuperan en camioneta robada en autolavado de Saltillo
publicidad

Últimas Noticias

crear_conciencia_uso_desmedido_ia_f92439b3ba
Crear conciencia sobre el uso desmedido de la IA y sus estragos
7dd0859d_11de_46f8_b859_6ae5115feef4_23598a1ac4
Frente Frío 45 provocará lluvias y rachas de viento este domingo
Captura_de_pantalla_2026_04_19_010539_b12d85cacb
Negociaciones entre Irán y EUA avanzan, sin acuerdo final
publicidad

Más Vistas

clima_nublado_monterrey_nuevo_leon_52446fde72
Alertan por lluvias y frío en Nuevo León este fin de semana
Whats_App_Image_2026_04_16_at_9_44_28_PM_1_68f022bafa
Colegios en NL no incluyen: expulsan a niños con autismo
EH_UNA_FOTO_67_922e49f080
Ebrard alista estrategia con el CCE rumbo a revisión del T-MEC
publicidad
×