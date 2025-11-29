Cerrar X
Nuevo León

Porrista entre las víctimas mortales de la explosión en Pesquería

Club Titanes expresó profundo pesar por el fallecimiento de la menor y compartió un número de cuenta para quienes deseen apoyar a sus familiares con los gastos

  • 29
  • Noviembre
    2025

La comunidad deportiva de Apodaca se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de Ingrid Dannai Macías Ruiz, integrante del equipo de porristas del Club Titanes, quien perdió la vida luego de resultar gravemente lesionada en la explosión registrada en la colonia Los Olmos, en Pesquería.

El club informó la noticia a través de redes sociales, donde describió las últimas horas como especialmente dolorosas para entrenadores, compañeras y familias. En su mensaje, la organización expresó profundo pesar por el fallecimiento de la menor y compartió un número de cuenta para quienes deseen apoyar a sus familiares con los gastos derivados de la emergencia.

Joven de 15 años fallece debido a estado crítico por explosión en Pesquería: IMSS

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, la joven había sido trasladada al Hospital General de Zona No. 67 en estado crítico tras la serie de explosiones provocadas por el almacenamiento de pirotecnia en un domicilio. Pese a la atención inmediata del personal médico, Ingrid Dannai murió durante las primeras horas del 29 de noviembre.

“El estado en el que llegó era sumamente delicado y, a pesar de la intervención del equipo médico, la menor falleció durante la madrugada”, informó el instituto al dar a conocer el deceso. La dependencia reiteró que el caso refleja los riesgos severos asociados al manejo de material explosivo dentro de zonas habitacionales.

Muestras de solidaridad y acompañamiento a la familia

Compañeros, entrenadores y padres de familia se han unido en mensajes de apoyo hacia los seres queridos de Ingrid Dannai, recordándola como una joven entusiasta y comprometida con su equipo. El Club Titanes señaló que permanecerá acompañando a la familia en este proceso y agradeció las muestras de cariño enviadas por la comunidad.

Las autoridades estatales continúan trabajando en la zona del siniestro, donde se reportan viviendas colapsadas, decenas de casas con daños estructurales y al menos tres personas fallecidas como consecuencia de las explosiones.


