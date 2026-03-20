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Nuevo León

Resaltan funcionarios federales preparación de NL para el Mundial

El presidente del Consejo de Administración del Parque Fundidora, Bernardo Bichara, informó que funcionarios federales revisaron el avance de los preparativos

  • 20
  • Marzo
    2026

Tras una visita de evaluación por parte de autoridades del Gobierno de la República, Nuevo León recibió una calificación positiva en su preparación para ser sede del Mundial, destacando sus condiciones de infraestructura, logística y seguridad.

El presidente del Consejo de Administración del Parque Fundidora, Bernardo Bichara, informó que funcionarios federales realizaron un recorrido para revisar el avance de los preparativos en la entidad.

Entre los asistentes estuvo Gabriela Cuevas, así como representantes de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) y subsecretarios de áreas clave como transporte y seguridad. 

De acuerdo con Bichara, la evaluación dejó un balance favorable para Nuevo León.

“Vinieron a pasarnos una calificación para evaluar el estado y me quedo muy contento porque ven a Nuevo León listo, con todas las condiciones, si no para ser la mejor sede del Mundial, sí para ser de las mejores”, señaló.

Bernardo Bichara

La revisión, que se extendió por cerca de tres horas en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, incluyó la supervisión de instalaciones, aduanas, así como inversiones y mejoras en curso, las cuales fueron aprobadas por los funcionarios federales.

Posteriormente, la comitiva se trasladó al Parque Fundidora, donde verificaron avances en infraestructura y el desarrollo del espacio destinado al Fan Fest, el cual será uno de los puntos clave para la afición durante el evento.

En materia de seguridad, el funcionario adelantó que se contempla la presencia de al menos 500 elementos para resguardar a los asistentes.

“Estamos muy entusiasmados, creo que sacamos 100 en calificación, me siento muy confiado con lo que viene”, expresó.

Finalmente, Bichara indicó que no hubo observaciones mayores por parte de la federación, más allá de continuar con las obras ya en marcha.

“Hay un plan de trabajo, no estamos improvisando nada y el pedido es que lo estamos haciendo bien y hay que seguirlo haciendo juntos”, concluyó.


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