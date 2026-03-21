Francia investiga a Elon Musk por uso de deepfakes

La Fiscalía de París abrió una investigación contra Elon Musk por presuntamente fomentar la difusión de “deepfakes” sexualizados en la plataforma X con el objetivo de incrementar artificialmente su valor de mercado.

Según el organismo, la polémica en torno a videos generados por inteligencia artificial, particularmente a través del sistema Grok, pudo haber sido provocada deliberadamente como parte de una estrategia financiera.

De acuerdo con la Fiscalía, estas prácticas estarían vinculadas a la posible salida a bolsa en junio de 2026 de una nueva entidad surgida de la fusión entre SpaceX y X AI.

Ante estas sospechas, las autoridades francesas informaron que ya contactaron al Departamento de Justicia de Estados Unidos y a representantes legales en la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos para compartir información y coordinar posibles acciones.

Las pesquisas en Francia no son nuevas. Desde 2025, las autoridades ya investigaban a X por presunto uso de su algoritmo para influir en la política interna del país.

Ahora, el caso incluye también la difusión de contenidos sensibles, como material sexual falso generado con IA y publicaciones relacionadas con negacionismo del Holocausto.

En febrero, Musk fue citado a una “entrevista voluntaria” y se realizaron registros en oficinas de la empresa en territorio francés, acciones que el empresario calificó como un “ataque político”.

Presión internacional

El caso ha trascendido fronteras. Tanto el Reino Unido como la Unión Europea han iniciado investigaciones paralelas sobre el uso de inteligencia artificial en X, particularmente por la generación de deepfakes sexualizados que involucran a mujeres y menores.

Las indagatorias se centran en determinar si la tecnología fue utilizada sin controles adecuados y con posibles fines lucrativos o de manipulación.

El caso reaviva el debate global sobre el uso de inteligencia artificial y la necesidad de establecer límites claros frente a la creación de contenido falso o dañino.

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