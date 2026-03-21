Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2026_03_21_T091223_933_f7aa3361d9
Internacional

Francia investiga a Elon Musk por uso de deepfakes

Autoridades sospechan que el magnate habría impulsado contenido manipulado para inflar el valor de X previo a una posible salida a bolsa

  • 21
  • Marzo
    2026

La Fiscalía de París abrió una investigación contra Elon Musk por presuntamente fomentar la difusión de “deepfakes” sexualizados en la plataforma X con el objetivo de incrementar artificialmente su valor de mercado.

Según el organismo, la polémica en torno a videos generados por inteligencia artificial, particularmente a través del sistema Grok, pudo haber sido provocada deliberadamente como parte de una estrategia financiera.

De acuerdo con la Fiscalía, estas prácticas estarían vinculadas a la posible salida a bolsa en junio de 2026 de una nueva entidad surgida de la fusión entre SpaceX y X AI.

Ante estas sospechas, las autoridades francesas informaron que ya contactaron al Departamento de Justicia de Estados Unidos y a representantes legales en la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos para compartir información y coordinar posibles acciones.

Las pesquisas en Francia no son nuevas. Desde 2025, las autoridades ya investigaban a X por presunto uso de su algoritmo para influir en la política interna del país.

Ahora, el caso incluye también la difusión de contenidos sensibles, como material sexual falso generado con IA y publicaciones relacionadas con negacionismo del Holocausto.

En febrero, Musk fue citado a una “entrevista voluntaria” y se realizaron registros en oficinas de la empresa en territorio francés, acciones que el empresario calificó como un “ataque político”.

Presión internacional

El caso ha trascendido fronteras. Tanto el Reino Unido como la Unión Europea han iniciado investigaciones paralelas sobre el uso de inteligencia artificial en X, particularmente por la generación de deepfakes sexualizados que involucran a mujeres y menores.

Las indagatorias se centran en determinar si la tecnología fue utilizada sin controles adecuados y con posibles fines lucrativos o de manipulación.

El caso reaviva el debate global sobre el uso de inteligencia artificial y la necesidad de establecer límites claros frente a la creación de contenido falso o dañino.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_03_22_at_08_21_46_1669a5514b
Joven muere tras volcadura en la carretera Monclova
AP_26080834564435_03d2efd8a0
PSG recupera liderato de Ligue 1 tras goleada ante Niza
Whats_App_Image_2026_03_21_at_4_30_32_PM_6f4137c5d2
Destrucción en Israel: Irán ataca zona urbana de Arad
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2026_03_22_T093808_436_c9cd9758f1
OMS alerta por ataques a instalaciones nucleares en Irán e Israel
movilizacion_de_servicios_de_emergencia_por_incendio_de_casa_en_la_colonia_san_juan_de_aragon_de_la_cdmx_d2de803e13
Incendio en CDMX deja tres perros muertos y una mujer intoxicada
EH_UNA_FOTO_2026_03_22_T093129_975_b697188d72
La mexicana Natalia Botello hace historia con título en la NCAA
publicidad

Más Vistas

record_recoleccion_rio_af32027bb6
Va Nuevo León por récord mundial de voluntarios limpiando el río
Casa_Karina_Barron_7735034b0b
Casa donde vivía Karina Barrón es puesta a la venta
nl_l4y6_2cc38fd2ca
Llevan Líneas 4 y 6 avance de 71%; abrirán 11 kms para el Mundial
publicidad
×